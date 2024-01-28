Полузащитник Шахтера Дмитрий Топалов стал игроком Колоса, сообщает пресс-служба "хлеборобов".

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25-летний футболист будет выступать за команду Ярослава Вишняка на правах аренды до конца 2024 года. В новом клубе Дмитрий будет носить футболку с номером 70.

Напомним, Топалов – воспитанник Шахтера. С 2019 по 2022 гг. выступал в аренде в Мариуполе. В текущем сезоне провел за Шахтер 5 матчей без результативных действий. Его контракт с дончанами действует до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

К слову, Колос на зимнюю паузу ушел на 9-й строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 21 очко.

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