Колос надолго потерял Костышина – игрок получил тяжелую травму в матче с Олимпиком

Форвард Колоса Денис Костышин получил травму в матче 13-го тура УПЛ против Олимпика (1:2).

22-летний футболист с помощью врачей покинул поле в конце первого тайма. Как показал медосмотр, Костышину необходима операция и длительный курс реабилитации.

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"Настроение никакое. Передняя крестообразная связка. Это минимум полгода. У меня в 15 лет такое на правой ноге было, а сейчас на левой. Я по звуку понял – такой хруст был. Я уже тогда понял, что произошло", – сказал Костышин в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что Денис Костышин, который является сыном главного тренера Колоса Руслана Костышина, в этом сезоне забил 3 гола в УПЛ. Он является лучшим бомбардиром команды, которая после 13 туров занимает 8 место в турнирной таблице.

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