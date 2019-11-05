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Колос надолго потерял Костышина – игрок получил тяжелую травму в матче с Олимпиком

12:00 23 Читати українською
Колос надолго потерял Костышина – игрок получил тяжелую травму в матче с Олимпиком
Денис Костышин / ФК Колос

Форвард Колоса Денис Костышин получил травму в матче 13-го тура УПЛ против Олимпика (1:2).

70’ Павел Ореховский
 
Евгений Пасич 59’
Виталий Балашов 88’
59’ Евгений Пасич
70’ Павел Ореховский
88’ Виталий Балашов

22-летний футболист с помощью врачей покинул поле в конце первого тайма. Как показал медосмотр, Костышину необходима операция и длительный курс реабилитации.

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"Настроение никакое. Передняя крестообразная связка. Это минимум полгода. У меня в 15 лет такое на правой ноге было, а сейчас на левой. Я по звуку понял – такой хруст был. Я уже тогда понял, что произошло", – сказал Костышин в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, что Денис Костышин, который является сыном главного тренера Колоса Руслана Костышина, в этом сезоне забил 3 гола в УПЛ. Он является лучшим бомбардиром команды, которая после 13 туров занимает 8 место в турнирной таблице.

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Колос Колос Денис Костышин Денис Костышин Колос - Олимпик
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