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Третя поспіль перемога Олімпіка у відеоогляді матчу проти Колоса

3 листопада 23:12 74 Читать на русском
Третя поспіль перемога Олімпіка у відеоогляді матчу проти Колоса
Олімпік переміг Колос / УПЛ

Олімпік здолав Колос (2:1) в матчі 13-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

70’ Павло Оріховський
 
Євгеній Пасіч 59’
Віталій Балашов 88’
59’ Євгеній Пасіч
70’ Павло Оріховський
88’ Віталій Балашов

Олімпік здобув вже третю перемогу поспіль. Цього разу підопічні Вісенте Гомеса здолали Колос та перебувають вже на відстані двох очок від першої шістки, хоча ще декілька турів тому замикали турнірну таблицю УПЛ.

Олімпік на останніх хвилинах вирвав перемогу над Колосом

За Олімпік забивали Євген Пасіч та Віталій Балашов, який реалізував пенальті під завісу гри. У Колоса гол в активі Павла Оріховського.

Зауважимо, що один з лідерів Колоса – Денис Костишин – отримав серйозну травму, через яку ризикує випасти з гри на тривалий час.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Олімпік Олімпік Колос Колос Колос - Олімпік
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