Третя поспіль перемога Олімпіка у відеоогляді матчу проти Колоса

Олімпік здолав Колос (2:1) в матчі 13-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Олімпік здобув вже третю перемогу поспіль. Цього разу підопічні Вісенте Гомеса здолали Колос та перебувають вже на відстані двох очок від першої шістки, хоча ще декілька турів тому замикали турнірну таблицю УПЛ.

Олімпік на останніх хвилинах вирвав перемогу над Колосом

За Олімпік забивали Євген Пасіч та Віталій Балашов, який реалізував пенальті під завісу гри. У Колоса гол в активі Павла Оріховського.

Зауважимо, що один з лідерів Колоса – Денис Костишин – отримав серйозну травму, через яку ризикує випасти з гри на тривалий час.