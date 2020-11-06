СК Дніпро-1 в останніх трьох матчах здобув дві перемоги, перегравши Десну та Львів, а також дав гідний бій Динамо в Києві. Колос же з п'яти крайніх поєдинків виграв тільки один, та і той завдяки "лівому" пенальті – ковалівці перебували на спаді форми, але явно бажали перервати безвиграшну серію. Дніпровці ж в разі звитяги наблизились би до зони ЛЄ, тож сьогодні нічия нікого не влаштовувала.

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Колос активніше розпочав зустріч, однак жодного моменту в першій половині першого тайму підопічним Руслана Костишина створити не вдалося. Господарі досить швидко оговтались від стартового натиску ковалівців і тричі ледь не відкрили рахунок – на 7-й хвилині Дубінчак потужно вистрілив метрів з 20-ти, на 15-й Булеца з його передачі пробивав з меж штрафного, а на 21-й Сергію вдався класний удар зі стандарту. В усіх випадках Волинець парирував. Колос же покарав за марнотратство на 24-й хвилині, хоча в цьому сильно допоміг Логінов – VAR помітив у захисника СК Дніпро-1 гру рукою в штрафному. Арбітр вказав на "позначку", а Селезньов впевнено реалізував пенальті – 0:1.

Після цього команди розмінялися кількома контратаками та кросами, а на 33-й хвилині у ворота Колоса ледь не залетів шедевр – це Хобленко метрів з 20-ти красиво закручував м'яч у дальню дев'ятку. М'яч пролетів поруч зі стійкою. На цьому невезіння дніпровців не завершилось, адже на 35-й хвилині пошкодження отримав опорник Батагов. Ігор Йовічевіч вирішив замість нього кинути в бій нападника Довбика, але до свистка на перерву господарі спромоглися тільки на дальній удар Когута в руки Волинцю. Колос ще й небезпечно контратакував, але на відпочинок команди пішли за мінімальної переваги гостей в рахунку.

Вже на перших секундах другого тайму Селезньов забив другий гол, замкнувши подачу Богданова зі штрафного. На щастя для СК Дніпро-1, взяття воріт не зарахували через офсайд. "Жовто-чорні" одразу ж відповіли потужним пострілом Довбика, який парирував Волинець, та і загалом дніпровці навантажили оборону Колоса кутовими та кросами. Ковалівці відбились, а на 58-й хвилині вони ще й вилетіли у контратаку 2-в-1 – Антюх протягнув м'яч лівим напівфлангом, трішки пригальмував, але потім протаранив захисників, увірвавшись у карний майданчик. Далі пішов пас на Смирного та гол у порожні ворота. 0:2.

Цей гол шокував підопічних Ігора Йовічевіча. В наступні 20 хвилин вони нічого, окрім неточного дальнього удару Піхальонка та невдалого замикання кутового у виконанні Логінова, не створили, хоча Колос цілковито віддав ініціативу. Іноді ковалівці вилітали в контратаки, але загалом СК Дніпро-1 тримав перевагу – однак не міг конвертувати її в моменти. Гра розвалювалась на очах, хоча на поле вийшли свіжі Чічіков та Цуріков. На 80-й хвилині господарі могли ще й третій гол отримати, однак Ільїн після контрвипаду з вриванням на правий край штрафного пробив паралельно воротам.

В ендшпілі зустрічі СК Дніпро-1 хаотично атакував, але зиску з навали "жовто-чорні" не отримували. Найбільш цікавими епізодами стали простріл Тейлора на 82-й хвилині, коли Кравченко розрядив небезпечну ситуацію виносом, та удар Цурікова головою в руки Волинцю на 85-й. Колос на 89-й міг і розгром влаштувати, однак Лисенко після вривання у карний майданчик пробив повз дальню дев'ятку – хоча там все одно був офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу гостей.

Таким чином, Колос вперше переміг на Дніпро Арені й перервав 3-матчеву безвиграшну серію. Ковалівці набрали 15 очок і піднялись на четверту позицію в турнірній таблиці. СК Дніпро-1, маючи в активі 8 залікових балів, залишився десятим.

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