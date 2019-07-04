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"Людям наср*ли на голову і сказали "їжте". Дніпро доживає останні дні

4 липня 13:00 7192 Читать на русском
"Людям наср*ли на голову і сказали "їжте". Дніпро доживає останні дні
Дніпро помирає...
Олег Бабій Олег Бабій

Інтерв’ю "Футбол 24" із Євгеном Переверзєвим (Юджином) – одним із лідерів фанатського руху Дніпра.

– Євгене, Дніпро помирає, чи ще залишається якась надія на порятунок?

– Нам відомо, що тренерський штаб переходить у "дубль" СК. Гравців, яким більше 23 років, – Палюх, Кіричук, Будняк – відпустили в інші команди. Решта хлопців тренуються з "дублем". Офіційної інформації поки що немає. Ми також чекаємо. При цьому всі прекрасно розуміємо, що відбувається і чому це відбувається саме зараз. Просто Дніпро зберігали доти, поки СК не вийшов у Прем’єр-лігу.

– Невже ситуації нічим не можна зарадити?

– Всі права належать власнику ФК Дніпро. Свого часу, коли стало відомо, що на клуб чекає печальна розв’язка, були люди, які виявили готовність взяти його з усіма боргами. Я маю на увазі Едуарда Сона. Але йому озвучили такі суми, ледь не 100 мільйонів, що на цьому інтерес закінчився.

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У Харкові була трохи інша ситуація. Там зник власник Металіста – з усіма документами, тож люди зробили клуб з нуля. У нас же людина вирішила: навіщо повертати борги, якщо можна провернути таку "схему"? Як на мене – це прецедент і сигнал для багатьох. Адже завтра в умовному Динамо можуть сказати: "Навіщо виплачувати заборгованість? Зробимо СК Динамо-1 – і все".

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Тож ситуація з Дніпром – сигнал для кожного українського вболівальника. Або от Верес (Рівне). Команда проходить увесь шлях до УПЛ, а потім стає ФК Львів. Це як?! Питання до Федерації футболу України, чому вони не відреагували на очевидне порушення і дозволили клубу виступати у Прем’єр-лізі. Не розумію також реакції УЄФА. Для уболівальників, які підтримують клуб, честь і вірність – не пусті слова.

– Яким видався для Дніпра попередній сезон – в Аматорській лізі? Ультрас залишалися з командою до останнього?

– Звичайно. Ми бували у селах, у невеличких містах. Раніше їздили по Римах і Варшавах, а зараз – по Володимирівках і Горностаївках (Усміхається). Це – наш вибір, це – наша команда. Спілкувалися із легендами Дніпра – Володимиром Багмутом, адміністратором Олександром Червоним, Олександром Поклонським. Вони завжди дякували нам за те, що залишаємося разом із командою навіть у найскрутніший час. У нас не було іншого варіанту: це – рідний клуб, за який вболівали наші батьки та діди. Хіба ми могли кинути Дніпро?

У нас були гарні стосунки і з тренерським штабом, і з гравцями. Ми сказали хлопцям: "Невідомо, що буде далі, але поки на ваших грудях герб Дніпра – ми підтримуватимемо вас до останнього". Пояснювали їм, що вони грають у головній команді області. Хоч усім зараз і намагаються "впарити" іншу команду – вона як з'явилася, так може й зникнути. Долі Кривбаса, Нафтовика, баскетбольних клубів, які належали цьому власнику (Коломойському, – Футбол 24), ми чудово знаємо.

– Чи можете впевнено заявити, що фанати Дніпра зробили все можливе, аби привернути увагу до проблеми клубу? Мені пригадується хіба що один резонансний епізод – коли побили президента СК Дніпро-1 Юрія Березу

– Перший тривожний дзвінок пролунав ще тоді, коли Дніпро вийшов у фінал Ліги Європи. Ми вже знали, що є проблеми, що рахунки футбольного клубу арештовують. Навіть наші білети були арештованими.

Розбірки ультрас Дніпра і СК Дніпро-1. Що відбувається?

Ми проводили акції "Дніпро має жити". Розмалювали все місто відповідними графіті. Нас підтримали багато фанатських рухів як в Україні, так і за кордоном: Карпати, Шахтар, Металіст – загалом близько 15 клубів. І з Грузії нам писали, і з Севільї. Ми випустили тематичний кліп… Але людина вирішила, що вчинить із клубом ось так. Коломойський вважає, що має право розпоряджатися Дніпром на власний розсуд. Клуб був у його власності тільки 20 років. Увесь інший період – це надбання багатьох легендарних поколінь.

– Вийти фанатам безпосередньо на Коломойського – реально? Були такі спроби?

– Та які там спроби, якщо навіть Хуанде Рамос у своєму інтерв'ю розповів, що тільки одного разу спілкувався із власником Дніпра. Кого він буде слухати? Фанатів? Якщо Маркевич до нього не достукався… А це ж люди впливові.

– Як ви ставитеся до відомих постатей в історії Дніпра, які зараз працюють на благо СК Дніпро-1?

– Розумієте, футболісти і тренери – це наймані працівники. При цьому головний тренер СК Дмитро Михайленко якось сказав, що чудово розуміє ситуацію – у фанатів забрали клуб. Окрім нього, там Городов працює, ще деякі люди. Так чи інакше, ми ставимося до них із повагою і не засуджуємо. Як не засуджуємо і молодих наших гравців, які туди перейшли. А ось цей новоутворений клуб я і безліч моїх друзів не сприймемо ніколи.

– Але ж є протилежний приклад. Сергій Назаренко до останнього виступав за рідний Дніпро.

– Для усіх молодих футболістів було великою честю грати з ним пліч-о-пліч. Знаєте, коли ми приїжджали у якесь село чи містечко – це була мегаподія. На Назаренка – живу легенду українського футболу – приходили всі, хто міг.

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На жаль, ось таких принципових людей у футболі – одиниці. Як от Франческо Тотті: тільки Рома – і все. Та й те, після закінчення кар'єри він зі скандалом покинув рідний клуб і, можливо, працюватиме вже в іншій команді.

– Фанати – є, а клубу – немає. Що ви тепер збираєтеся робити?

– Те, що я вам сказав, це я сказав суто від себе. Ми зараз готуємо офіційну заяву. Оприлюднимо її після того, як буде офіційна інформація щодо нашого клубу. Ви ж розумієте: аматорська ліга – це такий турнір, де можна заявлятися упродовж усього сезону.

Так чи інакше, перспектив немає жодних. Все дуже сумно. Але ми ж не "глорики". Знаєте, як у нас люди кажуть: "Дніпру – торба. Мы – за большой футбол". Їм, грубо кажучи, наср*ли на голову і сказали "їжте". Типу, ми вам залишили футбол.

Але краще б залишили Дніпро. Тим паче, зараз бюджети команд – не такі великі. Можна було елементарно сплатити борги, зменшити зарплати і грати в Другій лізі, а може й в УПЛ.

Мені дуже прикро, коли журналісти називають СК "дніпрянами". Або пишуть "Дніпро" замість "СК Дніпро-1". Наша місцева преса швиденько перефарбувалася і робить підміну понять. Але – ні! Це нове утворення жодним чином не є продовженням Дніпра – чемпіона СРСР, команди Лобановського, Ємця, Жиздика, Кучеревського… Вона закінчилася, її немає. Щоб команда могла використовувати ім'я та історію, вона повинна погасити ці багатомільйонні борги у доларах. Ніхто цього робити не буде, ви ж розумієте.

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