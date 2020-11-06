СК Днепр-1 в последних трёх матчах одержал две победы, переиграв Десну и Львов, а также дал достойный бой Динамо в Киеве. Колос же из пяти последних поединков выиграл только один, да и тот благодаря "левому" пенальти – ковалёвцы были на спаде формы, но явно хотели прервать безвыигрышную серию. Днепровцы же в случае победы приблизились бы к зоне ЛЕ, поэтому сегодня ничья никого не устраивала.

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Колос активно начал встречу, однако ни одного момента в первой половине первого тайма подопечным Руслана Костишина создать не удалось. Хозяева довольно быстро пришли в себя после стартового натиска ковалёвцев, трижды едва не открыв счёт – на 7-й минуте Дубинчак мощно выстрелил метров с 20-ти, 15-й Булеца с его передачи пробивал из пределов штрафной, а на 21-й Сергею удался классный удар со стандарта. Во всех случаях Волынец парировал. Колос же наказал за расточительность на 24-й минуте, хотя в этом сильно помог Логинов – VAR заметил у защитника СК Днепр-1 игру рукой в ​​штрафной. Арбитр указал на "точку", а Селезнёв уверенно реализовал пенальти – 0:1.

После этого команды разменялись несколькими контратаками и кроссами, а на 33-й минуте в ворота Колоса едва не залетел шедевр – это Хобленко метров с 20-ти красиво закручивал мяч в дальнюю девятку. Мяч прошёл со штангой. На этом невезение днепровцев не заканчивалось, ведь на 35-й минуте травму получил опорник Батагов. Игор Йовичевич решил вместо него бросить в бой нападающего Довбика, но до свистка на перерыв хозяева смогли создать только на дальний удар Когута в руки Волынца. Колос ещё и опасно контратаковал, но на отдых команды ушли при минимальном преимуществе гостей в счёте.

Уже на первых секундах второго тайма Селезнёв забил второй гол, замкнув подачу Богданова со штрафного. К счастью для СК Днепр-1, взятие ворот не засчитали из-за офсайда. "Желто-чёрные" сразу же ответили мощным выстрелом Довбика, который парировал Волынец, да и вообще днепровцы нагрузили оборону Колоса угловыми и кроссами. Ковалёвцы отбились, а на 58-й минуте ещё и вылетели в контратаку 2-в-1 – Антюх протащил мяч по левому полуфлангу, немного притормозил, но потом протаранил защитников, ворвавшись в штрафную. Далее последовал пас на Смирного и гол в пустые ворота. 0:2.

Этот гол шокировал подопечных Игоря Йовичевича. В последующие 20 минут они ничего, кроме неточного дальнего удара Пихалёнка и неудачного замыкания углового в исполнении Логинова, не создали, хотя Колос полностью отдал инициативу. Иногда ковалёвцы вылетали в контратаки, но в целом СК Днепр-1 удерживал преимущество – но не мог конвертировать его в моменты. Игра разваливалась на глазах, хотя на поле вышли свежие Чичиков и Цуриков. На 80-й минуте хозяева могли ещё и третий гол пропустить, однако Ильин после контрвыпада с вбеганием на правый край штрафной пробил параллельно воротам.

В эндшпиле встречи СК Днепр-1 хаотично атаковал, но выгоды от навала "желто-чёрные" не получали. Наиболее интересными эпизодами стали прострел Тейлора на 82-й минуте, когда Кравченко разрядил опасную ситуацию выносом, и удар Цурикова головой в руки Волынца на 85-й. Колос на 89-й мог и разгром устроить, однако Лысенко после вбегания в штрафную пробил мимо дальней девятки – хотя там всё равно был офсайд. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу гостей.

Таким образом, Колос прервал 3-матчевую безвыигрышную серию, набрав 15 очков и поднявшись на четвёртую позицию в турнирной таблице. СК Днепр-1, имея в активе 8 зачётных баллов, остался десятым.

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