Чорноморець в рамках 3-го туру УПЛ 2023/24 зіграв з Оболонню (2:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Оболонь вразила у попередньому турі, створивши аномальну кількість моментів біля воріт Динамо. Здавалося, що всі просто недооцінили "пивоварів" – перед стартом чемпіонату їх записали в боротьбу за виживання. Втім, у виїзній зустрічі з Чорноморцем стало очевидно, що у команди Валерія Іващенка попереду багато роботи.

Кияни у першому таймі завдали всього три удари, два з яких не становили небезпеки. Відзначити можна тільки постріл Мединського після передачі в центр штрафного – Ігор щільно пробив низом, однак Шевченко взяв м'яч намертво. Чогось цікавішого Оболонь не організувала, більшу частину часу працюючи в обороні.

Оборона була такою собі. Ієде (один з найкращих гравців матчу) постійно знаходив простір між лініями й протягував м'яч крізь них, Єрмаков роздавав шикарні закидання, Кузик вічно забігав за спину, Васильєв різав оборону пасами, тощо. Чорноморець домінував, що вилилось аж у 11 ударів до перерви.

Вже на 11-й хвилині Ієде бахнув з-за меж штрафного й змусив Федорівського тягнутись у лівий кут. На 14-й же одесити відкрили рахунок – Штогрін замкнув подачу з кутового, Федорівський парирував, а Васильєв зіграв на добиванні. 1:0.

Ще за дві хвилини класне закидання від Єрмакова у зону між центрбеками мало завершуватись виходом Кузика сам на сам, але Орест занадто відпустив м'яч. На 23-й хвилині він знову підвів: Єрмаков відкрився під пас Ієде й вистрілив з дистанції, а м'яч рикошетом пішов у протихід голкіперу – Федорівський парирував на Кузика, однак той не зміг зіграти на добиванні.

В останній третині першого тайму гра дещо заспокоїлась, хоча перед перервою Ієде знову міг забивати (м'яч зрізався з ноги). Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Чорноморця – а всього через хвилину після відновлення гри перевага стала ще серйознішою. Карась сфолив проти Ієде на фланзі й отримав другу жовту картку, залишивши Оболонь у меншості!

Цікаво, що у попередньому матчі киян дві жовті заробив Груша, а з Колосом лишень рання заміна врятувала Мороза від тієї ж долі. Залишившись вдесятьох у Одесі, "пивовари" пропустили вдруге. На 62-й хвилині Кузик прийняв закидання з глибини, розхитав Лук'янчука в штрафному й пробив – Федорівський парирував, а Ієде спокійно зіграв на добиванні (за Самсоном не встежив Приймак). 2:0.

На 66-й хвилині Кузик отримав розрізний пас від Васильєва й вийшов сам на сам, але не зміг переграти Федорівського. Здавалося, що розгром не за горами, однак потім гра різко розвернулась. Вже на 67-й одесити ледь не пропустили внаслідок виходу Мединського віч-на-віч, а на 72-й Кузик відмахнувся від Лук'янчука й теж отримав другу жовту. Склади зрівнялись!

На 79-й хвилині Чорноморець взагалі у меншості залишився. Салюк при спробі віддати пас голкіперу махнув повз м'яч, а після цього збив Тарануху – Дмитро Панчишин одразу показав червону картку!

Втім, навіть при грі 10 на 9 Оболонь не створила нічого цікавішого за лонгшот Черненка (Шевченко не спав). Аж у компенсований час ударами з близьких дистанції могли забивати Чернов і Фатєєв, але точності їм забракло.

Одесити ж на 87-й хвилині ледь не забили третій. Хадіда пробив зі стандарту в ближню дев'ятку, влучивши у поперечку! Цей момент став останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував 280-ту перемогу Чорноморця в УПЛ.

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