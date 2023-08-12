Адерінсола Есеола продовжить кар'єру у Штурмі з міста Іванків Київської області, повідомляє Sportarena.

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Термін і умови угоди наразі невідомі. 32-річний форвард зможе дебютувати за нову команду вже у неділю, 13 серпня – у Групі 2 чемпіонату України ААФУ Штурм у 1-му турі зустрінеться з Авангардом із Лозової.

Нагадаємо, Есеола – вихованець київського ЦСКА. Встиг пограти за Динамо, Арсенал, Десну, Олександрію, кропивницьку Зірку, Ворсклу та Львів. За кордоном виступав у 4-х командах чемпіонату Індії, казахських Кайраті та Акжайику і болгарському Хебирі. Весняну частину минулого сезону Адерінсола провів у Львові, який після завершення змагань припинив існування.

Цікаво, що у Штурмі підбирається цікавий колектив. Раніше до команди приєднався екс-форвард Колоса Володимир Лисенко. Окрім того за клуб виступають голкіпер Сергій Погорілий (Арсенал, Таврія, Металіст), захисник Андрій Пилявський (Зоря, Ворскла), півзахисники Сергій Рожок (Динамо, Кривбас, Чорноморець) та Артем Старгородський (Динамо, Таврія, Арсенал), нападник Олександр Бондаренко (Оболонь, Колос).

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