"Хочу грати вдома, у Кривому Розі! Чому ні? Так, я розумію, що є дуже велика небезпека.

Кривбас визначився зі стадіонами, на яких проводитиме матчі УПЛ

Так, як у нас в Кривому Розі, може бути і в Києві, і у Львові, і де завгодно. Я хотів би, щоб ми грали вдома", – сказав Вернидуб у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Нагадаємо, Кривбас заявив на сезон стадіон Гірник у Кривому Розі та резервний – імені Баннікова у Києві. Криворіжці у новому сезоні стартують 23 серпня виїзним матчем проти Колоса. Початок зустрічі о 17:00.

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