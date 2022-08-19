Вернидуб не вірить у безпеку на стадіонах Києва та Львова – наставник Кривбаса назвав пріоритетну для себе арену
Головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб наполягає на проведенні домашніх матчів на власній арені.
"Хочу грати вдома, у Кривому Розі! Чому ні? Так, я розумію, що є дуже велика небезпека.
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Так, як у нас в Кривому Розі, може бути і в Києві, і у Львові, і де завгодно. Я хотів би, щоб ми грали вдома", – сказав Вернидуб у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".
Нагадаємо, Кривбас заявив на сезон стадіон Гірник у Кривому Розі та резервний – імені Баннікова у Києві. Криворіжці у новому сезоні стартують 23 серпня виїзним матчем проти Колоса. Початок зустрічі о 17:00.
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