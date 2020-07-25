Колос – СК Дніпро-1: анонс матчу плей-офф УПЛ

Мало хто перед початком цього затяжного сезону міг подумати, що Колос у дебютному виступі в УПЛ підніметься вище середини турнірної таблиці. Ковалівці присоромили критиків, не тільки прорвавшись у першу шістку, а й прибивши там Динамо та забивши три голи Шахтарю в одному матчі. Взагалі, в кожному поєдинку в еліті підопічні Руслана Костишина виглядали дуже гідно – так, вони програли вісім матчів з десяти, але в кожному давали шалений бій. І ось тепер, перед матчем плей-офф за єврокубки, всі експерти знову не ставлять на Колос. Challange accepted!

Колос – СК Дніпро-1: як потрапити на матч плей-офф УПЛ за путівку у Лігу Європи

Дивно, адже в суперниках у аграріїв такий же дебютант – СК Дніпро-1. Так, його коронують на єврокубки ще з часів другої ліги, і так – у альтернативи старому Дніпру шикарний, як для свого рівня, склад, який підсилюється трансферами за валюту. Ним керує потужний тренерський штаб з італійським асистентом та менеджером-інтелектуалом, який вихований на ідеях іспанських спеціалістів часів Рамоса. Суто тактично гра "спортклубівців" виглядає прогресивно, однак поточний сезон вийшов доволі неоднозначним – команда не прорвалася у першу шістку, хоча її називали одним із фаворитів, а в другій разом з низкою дуже сильних поєдинків "жовто-чорні" зазнали ряд фіаско. Словом, СК Дніпро-1 зарано коронувати.

Колос на тлі колективу Дмитра Михайленко виглядає простішим колективом, який не будує комбінаційних мережив і напирає на фізичну підготовку, контратаки та надійність в обороні. Попри це, ковалівці грають агресивно, мають зіграний склад, а останні десять матчів вони провели проти лідерів чемпіонату – і виглядали круто. Під цю команду навіть Луїш Каштру не знайшов переконливої тактики, але під високим темпом Колос починає просідати. СК Дніпро-1, своєю чергою, вміє підіймати швидкості та якісно рухає м'яч. Команда більш гнучка тактично, має певний клас (в її складі є дуже досвідчені гравці та чемпіони світу) та ширшу лаву запасних. Таким чином, маємо дуже цікаве протистояння.

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Кадрова ситуація

Колос вже давно не дає інформації щодо наявності травмованих, але перед матчем проти Динамо їх майже не було. Виникають питання лише по Олегу Ільїну, який після пошкодження з Олександрією не потрапив у заявку на чотири матчі поспіль. Немає інформації і по голкіперу Антону Яшкову, який після травми пропустив вісім турів. Також на дискваліфікацію нарвався Вадим Мілько, який отримав дві жовті з Динамо. Він повинен пропускати плей-офф.

У таборі СК Дніпро-1 повна ідилія. Травмованих немає, і навіть Лукас Тейлор вже повернувся до тренувань у загальній групі. У списку дискваліфікацій дніпровці також відсутні.

Орієнтовні склади на матч Колос – СК Дніпро-1

Колос: Волинець – Зозуля, Максименко, Гавриш, Чорноморець – Богданов, Задоя – Костишин, Морозко, Вільх'яльмссон – Лисенко

СК Дніпро-1: Юрчук – Адамюк, Лопирьонок, Логінов, Цуріков – Кравченко – Хобленко, Ді Франко, Когут, Булеца – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекери не бачать очевидного фаворита зустрічі, віддаючи обом претендентам приблизно однакові коефіцієнти. В поєдинку цілком вірогідна нічия й серія пенальті, адже ризикувати з перших хвилин ніхто не стане – і з других також. Втім, на голи очікувати варто: Колос у першій шістці не пропускав менше двох тільки по великих святах, а про привізну оборону СК Дніпро-1 можна писати книжки – той же Львів спокійно поклав цій команді два голи за перші 20 хвилин.

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Варто не забувати, що ковалівці останні десять поєдинків провели проти лідерів чемпіонату, а загалом оборона в них досвідчена й зіграна. Крім того, сильні суперники повинні були прокачати витривалість та майстерність футболістів – і виходило добре. Колос виглядав стабільно, а от у дніпровців матч на матч не приходиться – в другій шістці вони стартували натужно, програвали Маріуполю й Ворсклі, але під кінець розкочегарились (хоча зі Львовом все одно було важко).

Словом, робити прогноз дуже важко, однак СК Дніпро-1 в поточному сезоні важко грав проти Колоса – вдома підопічних Руслана Костишина вдалося дотиснути аж на останній хвилині, а на Оболонь Арені їх винесли з рахунком 4:0. Саме тому мінімальну перевагу в протистоянні хочеться віддати ковалівцям, які з того часу стали тільки сильнішими.

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