Колос – СК Днепр-1: анонс матча плей-офф УПЛ

Мало кто перед началом этого затяжного сезона мог подумать, что Колос в дебютном выступлении в УПЛ поднимется выше середины турнирной таблицы. Ковалёвцы пристыдили критиков, не только прорвавшись в первую шестёрку, но и прибив там Динамо и забив три гола Шахтеру в одном матче. Вообще, в каждом поединке в элите подопечные Руслана Костишина выглядели очень достойно – да, они проиграли восемь матчей из десяти, но в каждом давали неистовый бой. И вот теперь, перед матчем плей-офф за еврокубки, все эксперты снова не ставят Колос. Challange accepted!

Колос – СК Днепр-1: как попасть на матч плей-офф УПЛ за путевку в Лигу Европы

Странно, ведь в соперниках у аграриев такой же дебютант – СК Днепр-1. Да, его коронуют на еврокубки ещё со времён Второй лиги и да – у альтернативы старому Днепру шикарный, как для своего уровня, состав, усиливающийся трансферами за валюту. Им руководит мощный тренерский штаб с итальянским ассистентом и менеджером-интеллектуалом, воспитанным на идеях испанских специалистов времён Рамоса. Чисто тактически игра "спортклубовцев" выглядит прогрессивно, однако текущий сезон получился довольно неоднозначным. Команда не прорвалась в первую шестёрку, хотя её называли одним из фаворитов, а во второй вместе с рядом очень сильных поединков "желто-чёрные" потерпели несколько фиаско. Словом, СК Днепр-1 рано короновать.

Колос на фоне коллектива Дмитрия Михайленко выглядит простоватым коллективом, который не строит комбинационных кружев и напирает на физическую подготовку, контратаки и надёжность в обороне. Несмотря на это, ковалёвцы играют агрессивно, имеют сыгранный состав, а последние десять матчей они провели против лидеров чемпионата – и выглядели круто. Под эту команду даже Луиш Каштру не нашел убедительной тактики, но под высоким темпом Колос начинает проседать. СК Днепр-1, в свою очередь, умеет поднимать скорости и качественно двигает мяч. Команда более гибкая тактически, имеет определённый класс (в её составе есть очень опытные игроки и чемпионы мира) и широкую скамью запасных. Таким образом, имеем очень интересное противостояние.

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Кадровая ситуация

Колос уже давно не дает информации о наличии травмированных, но перед матчем против Динамо их почти не было. Возникают вопросы только по Олегу Ильину, который после травмы с Александрией не попадал в заявку четыре матча подряд. Нет информации и по голкиперу Антону Яшкову, пропустившего восемь туров. Также на дисквалификацию нарвался Вадим Милько, получивший две жёлтые с Динамо. Он должен пропускать плей-офф.

В лагере СК Днепр-1 полная идиллия. Травмированных нет, и даже Лукас Тейлор уже вернулся к тренировкам в общей группе. В списке дисквалификаций днепровцы также отсутствуют.

Ориентировочные составы на матч Колос – СК Днепр-1

Колос: Волынец – Зозуля, Максименко, Гавриш, Черноморец – Богданов, Задоя – Костышин, Морозко, Вильхьяльмссон – Лысенко

СК Днепр-1: Юрчук – Адамюк, Лопирёнок, Логинов, Цуриков – Кравченко – Хобленко, Ди Франко, Когут, Булеца – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры не видят очевидного фаворита встречи, отдавая обоим претендентам примерно одинаковые коэффициенты. В поединке вполне вероятна ничья и серия пенальти, ведь рисковать с первых минут никто не станет – и со вторых тоже. Впрочем, голов ожидать стоит: Колос в первой шестёрке не пропускал меньше двух только по большим праздникам, а о привозной обороне СК Днепр-1 можно писать книги – тот же Львов спокойно положил этой команде два гола за первые его 20 минут.

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Стоит не забывать, что ковалёвцы последние десять поединков провели против лидеров чемпионата, а в целом оборона у них опытная и сыгранная. Кроме того, сильные соперники должны были прокачать выносливость и мастерство футболистов – и получалось хорошо. Колос выглядел стабильно, а вот у днепровцев матч на матч не приходится – во второй шестёрке они стартовали натужно, проигрывали Мариуполю и Ворскле, но под конец раскочегарились (хотя со Львовом всё равно было тяжело).

Словом, делать прогноз очень трудно, однако СК Днепр-1 в этом сезоне трудно играл против Колоса – дома подопечных Руслана Костишина удалось дожать аж на последней минуте, а на Оболонь Арене их вынесли со счётом 4:0. Именно поэтому минимальное преимущество в противостоянии хочется отдать ковалёвцам, которые с тех пор стали только сильнее.

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