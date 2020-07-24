"Говорити – не мішки перевертати": СК Дніпро-1 цікавиться екс-чемпіоном України

Голкіпер Львова Богдан Сарнавський підсумував сезон 2019/20 і окреслив своє майбутнє в Україні.

"Непоганий сезон провів. Зіграв достатню кількість хороших ігор, які заслуговують на увагу. Загальнокомандний результат – не найкращий. Але свою роботу можу оцінити на хорошому рівні. Були ігри, де показав, проявив себе. Подивимося, як буде далі.

Героїчна гра Сарнавського у відеоогляді матчу Зоря – Львів – 2:0

Інтерес СК Дніпро-1? Ви все дізнаєтеся, коли буде щось конкретне. Тоді всі все дізнаються. А так: говорити – не мішки перевертати", – цитує Богдана Сарнавського Sport.Ua.

Зауважимо, що за Львів чемпіон України 2013/14 виступає з 2018 року. У цьогорічному чемпіонаті він відбив 6 пенальті з 11, повторивши рекорд ліги, який належав голкіперу Кривбаса Валерію Воробйову, починаючи з сезону 1993/94.

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