"Протасова плавили давно": після відставки залишив телефон, заліг на дно в Греції і "підсиджував" Луческу в Шахтарі

"Футбол 24" пригадує гучний відхід Олега Протасова з Дніпра у 2008-му, а також не менш резонансні чутки, у яких фігурував український тренер.

У 2008-му Дніпро серйозно лихоманило. Команда розпочала весняну частину чемпіонату із нищівної поразки від Динамо (0:4), розгубивши невдовзі увесь осінній гандикап. Дніпряни могли замахнутися навіть на чемпіонський титул, проте фінішували лише четвертими. А у серпні не зуміли пройти далі другого кваліфікаційного раунду Кубка УЄФА, поступившись швейцарській Беллінцоні. Олега Протасова відправили у відставку…

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Минув місяць. Екс-наставник Дніпра зник із горизонту, проте прізвище Протасова все частіше виринало у різноманітних інсайдах. Спочатку його сватали на посаду головного тренера маріупольського Іллічівця, а також клубу Клуж – тодішнього чемпіона Румунії. Згодом подейкували, що Протасов обійме посаду спортивного директора Шахтаря, аби потім замінити на тренерському містку Мірчу Луческу.

Щоб відділити зерно від полови, телефоную на український номер Олега Валерійовича. "Абонент поза зоною досяжності". На щастя, у моєму записнику є ще й закордонний номер тренера. Гудок, два, три… На протилежному кінці озивається Протасов.

"Зараз втішаюся спокоєм та затишком у колі сім'ї, – зізнався він, погодившись відповісти на кілька запитань. – Маю в Афінах віллу неподалік моря. Мобілку зі своїм українським номером залишив у Дніпропетровську, тому чимало людей втратили зі мною зв'язок. Враження, що я, мовляв, від когось переховуюсь, – хибне. Хто має до мене невідкладні справи, телефонує на грецький номер. Як бачите, я відкритий для спілкування".

Протасов погоджується, що атмосфера довкола Дніпра нагніталася ще задовго до поразки від Беллінцони. Але що саме підштовхнуло його до рішення подати у відставку? "Це непросте рішення прийняв лише через те, що команда не виконала головного завдання, тобто не пробилася до групового раунду Кубка УЄФА. Доводилося чути, мовляв Протасова "плавили" давно. Передайте вітання усім тим, хто так думає, – усміхнувся тренер. – Якщо я це рішення прийняв бозна-коли, то чому ж тоді не працюю нині з іншою командою? Зичу Володимиру Безсонову лише успіху у вирішенні тих проблем, які існують в Дніпрі. Зробити це буде непросто".

Окей. А як щодо інформації про Шахтар, Клуж, Іллічівець?

"Дивом дивуюсь, звідки беруться такі чутки! – вигукує Протасов. – Ні Шахтар, ні Іллічівець до мене з такими пропозиціями не звертались. А от представники Клужа справді вийшли зі мною на зв'язок, проте я не мав анінайменшого бажання брати курс на Румунію. Знаю, що непогано відгукувалися про мене у Стяуа і начебто прагнули, щоб я знову очолив цей клуб. Та мріяти не заборониш".

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"Чи є така команда, яка не мріє про вас, але про яку мрієте ви?" – змушую Олега Валерійовича знову усміхнутись. "Мрійником я був хіба що у дитинстві. А от якщо роздумувати логічно, то усвідомлюю, що шанси попрацювати в якомусь з європейських грандів у мене мізерні. Та все ж вони є! Головне, кожного дня досягати успіху з тією командою, з якою працюєш. Тоді й серйозна пропозиція не забариться.

Я не проти попрацювати і з національною збірною. Все залежить від того, які умови мені запропонує та чи інша федерація і які цілі ставитиме переді мною".

Через кілька днів після нашої розмови Олег Протасов очолив Кубань, яка виступала у першій лізі Росії. Це стало початком кінця його тренерської кар'єри. Адже саме тоді, восени 2008-го, проліг чіткий вододіл – на "до" і "після". "До" – робота у пірейському Олімпіакосі, з яким здобув титул чемпіона Греції-2003, кіпрському АЕЛі, Стяуа, Дніпрі. "Після" – Кубань, Іракліс, Ростов, Астана, Динамо Мінськ (лише бронза чемпіонату Білорусі).

Останнім клубом у досьє українського спеціаліста стала румунська Астра, яку він покинув у 2015-му. Зараз Протасову лише 56 – оптимальний вік для тренерських звершень. Та чи не виявиться 5-річна пауза критичною для теперішнього функціонера УАФ?

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