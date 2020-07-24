Колос – СК Дніпро-1: як потрапити на матч плей-офф УПЛ за путівку у Лігу Європи

Вже в суботу, 25 липня, стартують матчі плей-офф УПЛ за право виходу у другий за силою євротурнір. Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов погодив допуск у тестовому режимі глядачів на ці поєдинки.

Плей-офф УПЛ за Лігу Європи – УАФ призначила арбітрів на матчі 1/2 фіналу

Зокрема, аби отримати безкоштовну перепустку на НСК Олімпійський на гру між Колосом і СК Дніпро-1, охочі мають звернутися до ковалівської команди, відправивши на адресу [email protected] лист із зазначенням ПІБ, дати народження, серії та номера паспорта, номера телефону і даних відповідальної за заявку особи. Заявки приймаються з розрахунком не більше ніж на 10 осіб. При вході на стадіон необхідно мати при собі паспорт і захисну маску.

Нагадаємо, допускається заповнюваність стадіонів не більше 25%.

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