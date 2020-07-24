Супряга в Серію А: став відомий клуб, який хоче українця, – Ліга чемпіонів гарантована

Як повідомлялось раніше, нападник СК Дніпро-1 Владислав Супряга, права на якого належать київському Динамо, може продовжити кар’єру в одному з італійських клубів.

Супряга може переїхати в Італію – форвардом Динамо займається агент, який влаштував трансфер Маліновського

Як стало відомо Футбол 24, італійська команда, яка цікавиться Супрягою, – це Лаціо. "Орли" ведуть його ще з юнацького Євро у Фінляндії. Пропозиції наразі немає, лише інтерес. До рішучіших дій Лаціо зможе перейти тоді, коли продасть когось зі своїх зірок.

До слова, потенційним трансфером гравця молодіжної збірної України займається Стефано Антонеллі, який раніше посприяв переходу півзахисника збірної України Руслана Маліновського в Аталанту.

Нагадаємо, 20-річний форвард виступає за СК Дніпро-1 на правах оренди – його контракт належить Динамо. У поточному сезоні нападник зіграв у 25 матчах у всіх турнірах, в яких забив 14 голів та віддав один асист.

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