Визначилися обидві пари плей-офф УПЛ за право зіграти в Лізі Європи

Маріуполь, здолавши Ворсклу, став учасником плей-офф за право зіграти в Лізі Європи.

Перемога над полтавцями за тур до завершення чемпіонату України гарантувала колективу Олександра Бабича підсумкове 8-ме місце. Натомість у верхній шістці Олександрія та Колос вже давно забронювали за собою п'яте і шосте місця відповідно.

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Згідно з регламентом УПЛ, у плей-офф за право зіграти в Лізі Європи зустрінуться команди, які посіли підсумкові 6-7 та 5-8 місця відповідно. Таким чином, Колос зіграє проти СК Дніпро-1, а Маріуполь та Олександрія зіграють між собою.

Півфінали за право зіграти в Лізі Європи складаються з одного матчу, він повинен пройти на полі команд із верхньої шістки (Олександрії та Колоса). Базова дата – 25 липня.

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