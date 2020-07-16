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Визначилися обидві пари плей-офф УПЛ за право зіграти в Лізі Європи

19:24 - Читать на русском
Визначилися обидві пари плей-офф УПЛ за право зіграти в Лізі Європи
ФК Маріуполь

Маріуполь, здолавши Ворсклу, став учасником плей-офф за право зіграти в Лізі Європи.

46’ Євген Павлюк
90’ Артем Челядін
 
Данило Ігнатенко 51’
В'ячеслав Чурко 56’
Ігор Кирюханцев 85’
46’ Євген Павлюк
51’ Данило Ігнатенко
56’ В'ячеслав Чурко
85’ Ігор Кирюханцев
90’ Артем Челядін

Перемога над полтавцями за тур до завершення чемпіонату України гарантувала колективу Олександра Бабича підсумкове 8-ме місце. Натомість у верхній шістці Олександрія та Колос вже давно забронювали за собою п'яте і шосте місця відповідно.

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Згідно з регламентом УПЛ, у плей-офф за право зіграти в Лізі Європи зустрінуться команди, які посіли підсумкові 6-7 та 5-8 місця відповідно. Таким чином, Колос зіграє проти СК Дніпро-1, а Маріуполь та Олександрія зіграють між собою.

Півфінали за право зіграти в Лізі Європи складаються з одного матчу, він повинен пройти на полі команд із верхньої шістки (Олександрії та Колоса). Базова дата – 25 липня.

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Ворскла - Маріуполь Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія Головне Колос Колос
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