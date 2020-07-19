Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ

Колос в останньому матчі УПЛ 2019/20 зустрінеться з Динамо. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Після перемоги над Зорею у минулому турі Динамо вирвалось на друге місце, але святкувати команді зарано – луганці перебувають всього у двох залікових балах позаду. Щоб взяти срібні медалі й потрапити у кваліфікацію Ліги чемпіонів, киянам потрібно хоча б не програти Колосу, адже за рівності очок підопічні Олексія Михайличенка матимуть перевагу за особистими зустрічами. Втім, навряд чи "біло-синіх" влаштує скромна нічия в останньому матчі важкого сезону – можна бути впевненим, що вони вийдуть злими й налаштованими на перемогу.

Щоправда, динамівці такими ж мали виходити на попередній поєдинок проти Колоса, відриваючись від Зорі, але вболівальники побачили рівну гру з низькою якістю футболу та суддівським скандалом. Після цього кияни провели цілу серію поганих матчів, поступившись Шахтарю й Десні та втративши очки з Десною, але в четвер проти Зорі грала інша команда – налаштована, швидка, з хорошими позиційними атаками і яскравою демонстрацією класу. Це була навіть не тактична перемога над луганцями, а просте використання своїх найкращих якостей. Саме такого сильного Динамо очікували фанати протягом сезону. Якщо "біло-сині" збережуть цей рівнь на сьогодні, то Колосу не позаздриш.

Щоправда, ковалівцям в матчі проти Динамо нічого й не потрібно. Команда готується до плей-офф УПЛ за єврокубки, тож Руслан Костишин дозволяє собі експерименти – так, на поєдинок із Шахтарем у середу він випустив найближчий запас, який ледь не зачепився за очки. Команда грала проти чемпіона на рівних до 60-х хвилин, допоки Луїш Каштру не кинув у бій всіх лідерів. Та і загалом у першій шістці Колос хоч і програв вісім матчів з дев'яти, але дав бій усім – хіба що з Десною сталося відверте фіаско. Особливо сильно дебютанти УПЛ виглядали проти грандів, тож закидувати цей колектив капелюхами дуже небезпечно.

Кадрова ситуація

Перед матчем проти Шахтаря у середу офіційний сайт Колоса повідомив, що участь Арні Вільх'яльмссона в грі під питанням. Ісландець не потрапив навіть у заявку – вірогідно, сьогодні історія повториться, адже навіщо ризикувати таким футболістом у непотрібному поєдинку? Те ж саме стосується Олега Ільїна, який після пошкодження з Олександрією пропустив три останніх тури. Іншої інформації щодо травмованих не надходило, а дискваліфікованих у складі ковалівців немає.

У Динамо питання залишаються по Беньяміну Вербічу та Микиті Бурді, які травмувалися у матчі із Зорею – вірогідно, сьогодні їх побережуть. Віталій Миколенко через пошкодження пропустив два останніх поєдинки, причому після останнього заявив, що для нього сезон завершено. Про нові проблеми зі складом киян не повідомлялося.

Орієнтовні склади на матч Колос – Динамо

Колос: Кучеренко – Єфремов, Максименко, Парамонов, Ємець – Богданов, Задоя – Костишин, Бондаренко, Морозко – Антюх

Динамо: Бойко – Кендзьора, Попов, Шабанов, Караваєв – Сидорчук, Андрієвський – Цітаішвілі, Шапаренко, де Пена – Русин

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Колос за останні три матчі забив всього один гол, а у ослабленому складі атакувальна міць ковалівців буде ще меншою. При цьому в попередніх п'яти турах команда пропускала не менше двох голів, тож сподіватися на успіх не дуже вмотивованого Колоса проти злого Динамо наївно. Звісно, кияни можуть утнути всяке, але зараз їх влаштує навіть нічия.

Навіть якщо підопічні Олексія Михайличенка створять собі проблеми на рівному місці, у поразку "біло-синіх" не віриться. Занадто вже потрібні їм очки. Динамо зобов'язано перемогти.