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Колос – Динамо: "біло-сині" на фарт повторять ритуал переддня матчу проти Зорі

13:14 - Читать на русском
Колос – Динамо: "біло-сині" на фарт повторять ритуал переддня матчу проти Зорі
Колос – Динамо / ФК Динамо

Тренерський штаб київського Динамо визначився з графіком підготовки до фінального поєдинку сезону в УПЛ.

 

Старт підготовки був даний ще в п'ятницю, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Біло-сині" провели відновлювальне заняття напередодні. У суботу гравців чекає передматчевий заїзд на тренувальну базу та вечірнє тренування. Опісля "динамівці" залишаться ночувати на базі. Вочевидь, штаб киян вирішив піти на такий крок задля фарту – перед матчем із Зорею перша команда Динамо теж заночувала у Віті-Литовській.

До слова, поєдинок Колос – Динамо відбудеться у неділю, 19 липня. Початок матчу о 19:30.

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