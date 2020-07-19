Колос – Динамо: анонс матча УПЛ

Колос в последнем матче УПЛ 2019/20 встретится с Динамо. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

После победы над Зарей в прошлом туре Динамо вырвалось на второе место, но праздновать команде пока рано – луганчане находятся всего в двух зачётных баллах позади. Чтобы взять серебряные медали и попасть в квалификацию Лиги чемпионов, киевлянам нужно хотя бы не проиграть Колосу, ведь при равенстве очков подопечные Алексея Михайличенко будут иметь преимущество по личным встречам. Впрочем, вряд ли "бело-синих" устраивает скромная ничья в последнем матче тяжёлого сезона – можно быть уверенным, что они выйдут злыми и настроенными на победу.

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Правда, динамовцы такими же должны были выходить на предыдущий поединок против Колоса, отрываясь от Зари, но получилась равная игра при низком качестве футбола и судейском скандале. После этого киевляне провели целую серию плохих матчей, уступив Шахтеру и Десне и потеряв очки с Десной, но в четверг мы увидели другую команду – настроенную, быструю, с шикарными позиционными атаками и яркой демонстрацией высокого класса. Это была даже не тактическая победа над луганчанами, а простое использование своих лучших качеств. Именно такого сильного Динамо ждали фанаты в течение сезона. Если киевляне сохранят этот уровень на сегодня, то Колосу не позавидуешь.

Правда, ковалёвцам в матче против Динамо ничего и не нужно. Команда готовится к плей-офф УПЛ за еврокубки, поэтому Руслан Костышин позволяет себе эксперименты – так, на поединок с Шахтером в среду он выпустил ближайший запас, который едва не зацепился за очки. Команда играла против чемпиона на равных до 60-х минут, пока Луиш Каштру не бросил в бой всех лидеров. Да и в целом в первой шестёрке Колос хоть и проиграл восемь матчей из девяти, но дал бой всем – разве что с Десной случилось фиаско. Особенно сильно дебютанты УПЛ выглядели против грандов, поэтому забрасывать этот коллектив шапками очень опасно.

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Кадровая ситуация

Перед матчем против Шахтера в среду официальный сайт Колоса сообщил, что участие Арни Вильхьяльмссона в игре под вопросом. Исландец не попал даже в заявку – вероятно, сегодня история повторится, ведь зачем рисковать таким футболистом в ненужном поединке? То же самое касается Олега Ильина, который после повреждения с Александрией пропустил три последних тура. Другой информации о потерях не поступало – в частности, и по Смирному, который принадлежит Динамо. Дисквалифицированных в составе ковалёвцев нет.

У Динамо вопросы остаются по Беньямину Вербичу и Никите Бурде, которые травмировались в матче с Зарей – скорее всего, их поберегут. Виталий Миколенко из-за повреждения пропустил два последних поединка, причём после последнего заявил, что для него сезон завершен. О новых проблемах с составом киевлян не сообщалось.

Ориентировочные составы на матч Колос – Динамо

Колос: Кучеренко – Ефремов, Максименко, Парамонов, Емец – Богданов, Задоя – Костышин, Бондаренко, Морозко – Антюх

Динамо: Бойко – Кендзёра, Попов, Шабанов, Караваев – Сидорчук, Андриевский – Цитаишвили, Шапаренко, де Пена – Русин

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Колос за последние три матча забил всего один гол, а в ослабленном составе атакующая мощь ковалёвцев будет ещё меньшей. При этом в предыдущих пяти турах команда пропускала не менее двух голов, поэтому надеяться на успех не очень мотивированного Колоса против злого Динамо наивно. Конечно, киевляне могут выкинуть всякое, но сейчас их устроит даже ничья.

Даже если подопечные Алексея Михайличенко создадут себе проблемы на ровном месте, в поражение "бело-синих" не верится. Слишком уж нужны им очки. Динамо обязано победить.

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