Динамо впевнено перемогло Зорю за тайм – кияни піднялися на другу позицію в УПЛ

Зоря у битві за срібло в матчі 31-го туру УПЛ зазнала гучного фіаско, програвши Динамо.

Луганці перед початком зустрічі перебували на другій позиції з відривом від Динамо в одне очко, тож кияни в разі поразки достроково втратили б шанси на срібні медалі УПЛ та кваліфікацію до Ліги чемпіонів. Розуміючи важливість поєдинку, обидва тренери виставили максимально сильні склади – наскільки це взагалі було можливо у нинішній кадровій ситуації команд. Зокрема, у Динамо зліва в обороні вийшов Караваєв, але також зі старту з'явився Циганков. Вербіч опинився на вістрі атаки, але через травму був знятий з гри на самому її початку.

"Біло-сині" найбільш вразливі на старті матчу, тож Зоря взяла за ціль якомога швидше оформити комфортний гандикап. Це вдалося: вже на 3-й хвилині після вкидання з аута Бурда висмикнувся, м'яч пройшов повз нього на Громова, а Кендзьора не зміг його перехопити – як наслідок, Артем вийшов віч-на-віч з Бущаном і відкрив рахунок! Луганці старалися не зупинятися, але оборона Динамо в наступні хвилини перестала помилятися, а атака на 12-й забила у відповідь – це Буяльський увірвався на правий край штрафного й прострілив у центр, а Циганков вистрілив під поперечину. 1:1! Ще за чотири хвилини Сидорчук класно обігрався з Буяльським у карному майданчику й пробив у ближню дев'ятку – 2:1! Шок.

Практично одразу Буяльський міг до двох асистів додати гол, але його постріл метрів з 11-ти захисникам Зорі вдалося заблокувати. Крім того, на 20-й хвилині обвідним ударом з дистанції гостей налякав Циганков – до дубля Віктору не вистачило лічених сантиметрів. "Мужики", однак, зуміли зібратися й провести ударний відрізок в середині першого тайму: на 24-й хвилині після прострілу та вдалого відскоку Юрченко стріляв з центру штрафного (Бущан врятував), на 25-й через фол в атаці скасували гол Громова, а на 26-й внаслідок рикошету удар Кочергіна полетів у протихід Бущану – м'яч пройшов поруч з каркасом. До 30-ї хвилини Зоря відверто розривала Динамо.

Реалізувати свою перевагу у чистий гол команді Віктора Скрипника не вдалося. Динамо ж прокинулось в останній третині першого тайму, ледь не забивши третій м'яч на 32-й хвилині, коли Буяльський отримав парашутик від Шепелєва на правий край штрафного і прострілив вздовж лінії воротарського на Русина – Назарій у кучі-малій не зміг пробити! Втім, вже на 35-й кияни добилися свого: Русин увірвався на лівий край і пробив з рикошетом від Вернидуба, м'яч зависнув над лінією воротарського, звідки головою в лівий кут пробив Циганков – 3:1! Зоря на останніх хвилинах зуміла огризнутися тільки неточним і слабким пострілом Михайліченка із середньої дистанції. В пригніченому стані луганці пішли на перерву за комфортної переваги Динамо.

Наскільки динамічно пройшов перший тайм, настільки ж повільно почався другий. Кияни більше володіли м'ячем, але до 70-ї хвилини мали лише один момент – після кутового Зорі господарі вилетіли в контратаку 3-в-1, але Русин замість передачі вправо (на Циганкова) або вліво (Буяльському) в штрафний безхитрісно пробив у захисника. Гості за весь цей час огризнулися трьома контрвипадами через фланги: перший неточним ударом у Бурду завершив Кабаєв, другий потішив пострілом Юрченка з дистанції у лівий кут, а третій Громов запоров, пробивши з гострого кута – в останніх двох випадках надійно зіграв Бущан.

Темп гри до середини другого тайму явно впав, а тут футболістами ще й травми почали докучати. Зокрема, через неї на 70-й хвилині зняли з гри Бурду (на поле вийшов Попов, а на 76-й Олексій Михайличенко ще й змінив капітана на Кадірі. Віктор Скрипник кинув у бій Абу Ханну, а разом з ним ще й Луньова з Іванісенею. Всі ці перестановки суттєво освіжили гру, що вилилось у низку небезпечних моментів.

Так, на 73-й хвилині Русин пробивав з лівого кута воротарського, Мацапура парирував в центр на Буяльського, а його удар в порожні ворота накрив Абу Ханна – Зоря відповіла несподіваним пострілом Луньова з-за спин захисників, змусивши Бущана рятувати. На 77-й Циганков пробивав з гострого кута з мінімальної відстані, а на 78-й в ближній кут з дистанції завдав удар Де Пена – Мацапура впорався, а луганці огризнулися контрвипадом з прострілом Громова вздовж воротарського. На щастя для киян, Луньов трішечки не встиг на замикання. На 82-й вище воріт вистрілив активний Громов, але він все одно перебував у офсайді. Динамо відповіло ударом Попова після подачі з кутового – негостро.

На останніх хвилинах моментів вже не виникало. Віктор Скрипник з відчаю ще проводив заміни, випускаючи Каменюку та Білоцерковця, але врятувати Зорю це вже не могло. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Динамо, завдяки якій кияни вийшли на другу позицію в турнірній таблиці! В активі "біло-синіх 59 очок, у "мужиків" залишається 57, а Десна йде четвертою з 55 пунктами.