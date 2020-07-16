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ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ПЕРША ЛІГА ДЕСНА - ОЛЕКСАНДРІЯ

Динамо впевнено перемогло Зорю за тайм – кияни піднялися на другу позицію в УПЛ

20:53 - Читать на русском
Динамо впевнено перемогло Зорю за тайм – кияни піднялися на другу позицію в УПЛ
Динамо – Зоря: звіт матчу за друге місце УПЛ

Зоря у битві за срібло в матчі 31-го туру УПЛ зазнала гучного фіаско, програвши Динамо.

13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков
 
Артем Громов 3’
3’ Артем Громов
13’ Віктор Циганков
16’ Сергій Сидорчук
35’ Віктор Циганков

Луганці перед початком зустрічі перебували на другій позиції з відривом від Динамо в одне очко, тож кияни в разі поразки достроково втратили б шанси на срібні медалі УПЛ та кваліфікацію до Ліги чемпіонів. Розуміючи важливість поєдинку, обидва тренери виставили максимально сильні склади – наскільки це взагалі було можливо у нинішній кадровій ситуації команд. Зокрема, у Динамо зліва в обороні вийшов Караваєв, але також зі старту з'явився Циганков. Вербіч опинився на вістрі атаки, але через травму був знятий з гри на самому її початку.

"Біло-сині" найбільш вразливі на старті матчу, тож Зоря взяла за ціль якомога швидше оформити комфортний гандикап. Це вдалося: вже на 3-й хвилині після вкидання з аута Бурда висмикнувся, м'яч пройшов повз нього на Громова, а Кендзьора не зміг його перехопити – як наслідок, Артем вийшов віч-на-віч з Бущаном і відкрив рахунок! Луганці старалися не зупинятися, але оборона Динамо в наступні хвилини перестала помилятися, а атака на 12-й забила у відповідь – це Буяльський увірвався на правий край штрафного й прострілив у центр, а Циганков вистрілив під поперечину. 1:1! Ще за чотири хвилини Сидорчук класно обігрався з Буяльським у карному майданчику й пробив у ближню дев'ятку – 2:1! Шок.

Практично одразу Буяльський міг до двох асистів додати гол, але його постріл метрів з 11-ти захисникам Зорі вдалося заблокувати. Крім того, на 20-й хвилині обвідним ударом з дистанції гостей налякав Циганков – до дубля Віктору не вистачило лічених сантиметрів. "Мужики", однак, зуміли зібратися й провести ударний відрізок в середині першого тайму: на 24-й хвилині після прострілу та вдалого відскоку Юрченко стріляв з центру штрафного (Бущан врятував), на 25-й через фол в атаці скасували гол Громова, а на 26-й внаслідок рикошету удар Кочергіна полетів у протихід Бущану – м'яч пройшов поруч з каркасом. До 30-ї хвилини Зоря відверто розривала Динамо.

Реалізувати свою перевагу у чистий гол команді Віктора Скрипника не вдалося. Динамо ж прокинулось в останній третині першого тайму, ледь не забивши третій м'яч на 32-й хвилині, коли Буяльський отримав парашутик від Шепелєва на правий край штрафного і прострілив вздовж лінії воротарського на Русина – Назарій у кучі-малій не зміг пробити! Втім, вже на 35-й кияни добилися свого: Русин увірвався на лівий край і пробив з рикошетом від Вернидуба, м'яч зависнув над лінією воротарського, звідки головою в лівий кут пробив Циганков – 3:1! Зоря на останніх хвилинах зуміла огризнутися тільки неточним і слабким пострілом Михайліченка із середньої дистанції. В пригніченому стані луганці пішли на перерву за комфортної переваги Динамо.

Наскільки динамічно пройшов перший тайм, настільки ж повільно почався другий. Кияни більше володіли м'ячем, але до 70-ї хвилини мали лише один момент – після кутового Зорі господарі вилетіли в контратаку 3-в-1, але Русин замість передачі вправо (на Циганкова) або вліво (Буяльському) в штрафний безхитрісно пробив у захисника. Гості за весь цей час огризнулися трьома контрвипадами через фланги: перший неточним ударом у Бурду завершив Кабаєв, другий потішив пострілом Юрченка з дистанції у лівий кут, а третій Громов запоров, пробивши з гострого кута – в останніх двох випадках надійно зіграв Бущан.

Темп гри до середини другого тайму явно впав, а тут футболістами ще й травми почали докучати. Зокрема, через неї на 70-й хвилині зняли з гри Бурду (на поле вийшов Попов, а на 76-й Олексій Михайличенко ще й змінив капітана на Кадірі. Віктор Скрипник кинув у бій Абу Ханну, а разом з ним ще й Луньова з Іванісенею. Всі ці перестановки суттєво освіжили гру, що вилилось у низку небезпечних моментів.

Так, на 73-й хвилині Русин пробивав з лівого кута воротарського, Мацапура парирував в центр на Буяльського, а його удар в порожні ворота накрив Абу Ханна – Зоря відповіла несподіваним пострілом Луньова з-за спин захисників, змусивши Бущана рятувати. На 77-й Циганков пробивав з гострого кута з мінімальної відстані, а на 78-й в ближній кут з дистанції завдав удар Де Пена – Мацапура впорався, а луганці огризнулися контрвипадом з прострілом Громова вздовж воротарського. На щастя для киян, Луньов трішечки не встиг на замикання. На 82-й вище воріт вистрілив активний Громов, але він все одно перебував у офсайді. Динамо відповіло ударом Попова після подачі з кутового – негостро.

На останніх хвилинах моментів вже не виникало. Віктор Скрипник з відчаю ще проводив заміни, випускаючи Каменюку та Білоцерковця, але врятувати Зорю це вже не могло. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Динамо, завдяки якій кияни вийшли на другу позицію в турнірній таблиці! В активі "біло-синіх 59 очок, у "мужиків" залишається 57, а Десна йде четвертою з 55 пунктами.

blog_ava
Динамо – Зоря: де дивитися матч УПЛ
17:20
18477
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