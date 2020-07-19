"З Динамо завжди грали на рівних": хавбек Колоса знайшов винних у поразках своєї команди киянам

Півзахисник Колоса Вадим Мілько зізнався, що неякісна робота суддів не дозволила ковалівській команді набрати більше очок у матчах з "біло-синіми".

"Зіграли з Динамо стільки ігор, і, в принципі, завжди грали на рівних. Але через якісь суддівські помилки результат був не на нашу користь. Будемо робити все можливе, щоб це виправити", – сказав Мілько у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ

Нагадаємо, вже сьогодні, 19 липня, Колос проведе свій завершальний поєдинок сезону проти Динамо. Кияни, які йдуть другими, щоб завоювати срібло УПЛ і війти у кваліфікацію Ліги чемпіонів мають не програти ковалівській команді. Поєдинок відбудеться на НСК Олімпійський, початок матчу о 19:30.

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