"Очікуємо на дуже складну гру. Ми знаємо Колос, вже дивилися його матчі, аналізували. Це доволі непогана команда. Суперник спробує використовувати свої сильні сторони, але ми теж докладемо зусиль. Думаю, буде цікава, складна гра. Є впевненість, що результат нашого протистояння вирішиться в Астані.

"Нагадаю, що і збірна України не обіграла ні фінів, ні казахів": Костишин готується до битви з Шахтарем К

Проблем з акліматизацією після перельоту немає, адже ми прилетіли ще дві доби тому. На матч повинні вийти в оптимальних кондиціях. Колос добре вивчили, як і він нас. Є окремі тактичні завдання на цю гру. У нас вже є розуміння, хто вийде з перших хвилин, а хто на заміну", – заявив Адієв на прес-конференції.

Нагадаємо, Колос прийматиме Шахтар вже сьогодні, початок зустрічі о 21:00 за київським часом.

Шахтар Караганда проти Колоса: екс-форвард Кривбаса, десант із Росії і кривава жертва, яка шокувала Селтік