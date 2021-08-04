Рік тому Колос дебютував у єврокубках матчем проти жовто-чорного клубу – Аріса – і здобув красиву перемогу. Тепер – нова спроба – Шахтар Караганда. Жовто-чорні елементи на гербі казахської команди також присутні. Сподіваємося, що для нас – на фарт.

Як і тоді, суперник ковалівців – титулований, має багату історію та чималий єврокубковий досвід. Ще б пак, клуб Шахтар старший від Колоса у 7,5 разів! Він був відомим ще у часи СРСР. Двічі ставав чемпіоном совєтської Другої ліги, у 1962-му взяв золото Першої ліги, не без успіху виступав серед еліти.

Після розвалу Союзу карагандинська команда залишалася помітною фігурою у суверенній першості Казахстану. Щоправда, упродовж тривалого періоду не вдавалося нав’язати боротьбу за чемпіонський титул. Поки що найкращий період у своїй історії Шахтар пережив у першій половині 2010-х під керівництвом російського тренера Віктора Кумикова. Двічі поспіль Караганда ставала найсильнішою командою країни, здобула Кубок і Суперкубок-2013, а також погаласувала у єврокубках.

У сезоні 2013/14 Шахтар вибив БАТЕ та Скендербеу, опинившись за крок від групового раунду Ліги чемпіонів. Залишалося обіграти Селтік. І казахи ледь не організували сенсацію року, забивши шотландському гранду два сухі м’ячі на своєму полі. Матчу передувала шокуюча церемонія – господарі прямо на газоні принесли в жертву барана, викликавши хвилю обурення серед європейських ЗМІ. Щоправда, через тиждень вже ніщо не врятувало андердога від праведного гніву Селтіка, який оформив камбек із необхідним для себе рахунком 3:0.

За мить до різанини

Зате "гірники" опинилися у груповому раунді Ліги Європи, де хоча й посіли останнє місце, але гідно виглядали в усіх шести матчах проти АЗ, ПАОКа та Маккабі Хайфи.

Після відходу Кумикова для Шахтаря настали не найкращі часи. Кілька сезонів команда провела взагалі без трофеїв і єврокубків. Не покращив ситуацію навіть В'ячеслав Грозний – легендарний наш тренер працював у Караганді з грудня 2019-го по червень 2020-го. На цій посаді він замінив ще одного впізнаваного персонажа – Ніколая Костова.

До слова, проти Колоса міг би зіграти український вінгер Віталій Балашов, але у червні несподівано покинув клуб. Пішов і нападник Євген Павлов, відомий виступами за Волинь, а також російським паспортом. Натомість новачком Шахтаря, за чутками, може стати Араміс Кузін, канадець українського походження, який бореться із рідкісною формою раку.

Стадіон

Карагандинська арена є ровесницею футбольного клубу – відкрита далекого 1958 року. Це традиційна спортивна споруда радянського типу із біговими доріжками навколо поля. Після масштабної реконструкції у 2001-му, центральний стадіон Шахтар вміщує 19 тисяч глядачів. "Гірники" вважаються одними з лідерів казахської першості за відвідуваністю домашніх матчів.

До слова, є сумніви, що матч-відповідь між Колосом та Шахтарем відбудеться у Караганді. Причина – Казахстан перебуває у червоній зоні COVID-19. Саме тому у попередньому раунді Ліги конференцій "гірники" змушені були приймати Стяуа у Єревані. Щоправда, нейтральне поле не допомогло румунам втримати мінімальну перевагу, здобуту у Бухаресті.

Команда

Шахтар не виступав у єврокубках цілих 7 років. До Ліги конференцій карагандинці кваліфікувалися завдяки четвертій сходинці у казахській Прем'єр-лізі. Зараз же ситуація близька до критичної. Після 19 турів "гірники" посідають 12 (!) місце серед 14 команд і борються за виживання – Кайсар випереджають лише на 1 очко. До того ж, у Шахтаря – найгірша атака чемпіонату (14 голів). Зрозуміло вже зараз, що наступного року ми цю команду у єврокубках не побачимо.

Можливо, саме тому Караганда кинула всі сили на Лігу конференцій (тим паче, чемпіонат взяв тривалу паузу, матчі відновляться аж у середині вересня). Камбек проти Стяуа справив солідне враження. Поступившись у Румунії 0:1, казахи вже на старті єреванського поєдинку відкрили рахунок. Фаворит відігрався на екваторі другого тайму. Нічия повністю влаштовувала Стяуа. Шахтар побіг на фінальний штурм і був винагороджений голом свого капітана Айдоса Таттибаєва. Йшла 90+1 хвилина. Далі ж – овертайм і серія пенальті, де "гірники", навідміну від суперника, реалізували всі 5 своїх ударів.

За оцінкою Transfermarkt, вартість складу Шахтаря становить 7 млн євро (Колоса – 10 млн). Тут немає яскравих зірок чи гучних імен. Кістяк колективу складають місцеві виконавці. Є п'ятеро досвідчених легіонерів із Росії, наймолодшому з яких – 29 років. Двоє із них – Михаїл Бакаєв та Алан Чочієв – до України не прилетіли через травми. Заявку довершуть по двоє болгарів, сербів і білорусів, а також один хорват.

Тренер

Невдалі результати спонукали керівництво Шахтаря раз у півроку змінювати головних тренерів. Зараз команду очолює 44-річний Магомед Адієв, призначений у квітні 2021-го. Цього уродженця Грозного із російським паспортом повинні пам’ятати українські вболівальники зі стажем. Свого часу Адієв був форвардом Анжи, ЦСКА, Терека, а у 2004-06 роках відіграв три десятки матчів за Кривбас (6 голів).

У тренерському ремеслі – понад 10 років. Має значний досвід роботи асистентом в Ахматі та Волзі. А ось головним тренером працював у командах російської "трясовини". Попереднім клубом Адієва була скандальна Чайка – їх неодноразово звинувачували у договірних матчах.

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