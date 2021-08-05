"Ожидаем очень сложную игру. Мы знаем Колос, уже смотрели его матчи, анализировали. Это довольно неплохая команда. Соперник попытается использовать свои сильные стороны, но мы тоже постараемся. Думаю, будет интересная, сложная игра. Есть уверенность, что результат нашего противостояния решится в Астане.

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Проблем с акклиматизацией после перелета нет, ведь мы прилетели еще двое суток назад. На матч должны выйти в оптимальных кондициях. Колос хорошо изучили, как и он нас. Есть отдельные тактические задачи на эту игру. У нас уже есть понимание, кто выйдет с первых минут, а кто на замену", – заявил Адиев на пресс-конференции.

Напомним, Колос будет принимать Шахтер уже сегодня, начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

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