"Ми весь рік мріяли грати в Лізі конференцій. Посіли відповідне місце, щоб грати ці матчі. Очікуємо на протистояння з насолодою. Суперник важкий, якщо переміг Стяуа. Зрозуміло, що вони заслуговують на велику повагу. Кадрових втрат немає, хто здоровий – той і грає. Як я можу ділитися з вами інформацією про суперника? Шахтар – бійцівська команда, дуже добре веде єдиноборства. Напевно, матч буде непоступливим. Навіщо мені розказувати про слабкі чи сильні сторони суперника?

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Якщо порівнювати нас з минулим роком, то очікування більші. Тоді ми виступили вдало, програли Рієці в рівній боротьбі. Тоді нас продавили, коли вже був не футбол, а водне поло. Це вже другий рік, з нас будуть питати більше. Ворскла вже вилетіла, Україні не вистачає очок. Вже починаються розмови – навіщо ми і Ворскла вийшли в єврокубки. Але зараз всі вже вміють грати у футбол. Все покаже гра. Ми налаштовуємося, хочемо пройти, це 100%. Не розумію бруду, який вилився на Ворсклу. Мовляв, не обіграли якихось фінів. Так я нагадаю, що і збірна України не обіграла ні фінів, ні казахів. Усі вміють грати у футбол. Мені було неприємно, що на Ворсклу і Максимова так накинулись.

Графік нормальний. Нам перенесли гру з Минаєм, бо поїздка туди й назад на поїзді була б дуже важкою. А потім ще й в Казахстан летіти (10 серпня). Все нормально. Вийти в груповий етап? Ніхто далеко зараз не заглядає. Перше завдання – пройти Шахтар. Вони показали, що є дуже міцною командою", – заявив Костишин на прес-конференції.

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