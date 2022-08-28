Навряд чи вболівальники масово переглядатимуть цей матч. Проблема не в трансляторі (цього разу Рух грає не вдома), не в ранньому початку зустрічі (вона стартує о 13:00) і навіть не в класі команд – проблема в футболі, який вони продемонстрували в першому турі. Ковалівці і львів'яни грали нудно й повільно, практично нічого не створюючи біля чужих воріт.

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Підопічні Леоніда Кучука в плані атаки виглядали дещо цікавіше, однак це не врятувало від заслуженої поразки розібраному Металісту. Аби перемагати в УПЛ, ривків Климчука на дриблінгу й прострілів з флангу замало – треба хоч щось цікавіше. Харків'яни, наприклад, тішили розрізними передачами з обіграшами п'ятками у штрафному, а от вболівальники Руха про таке й мріяти не могли.

Якби не скандал з телетрансляцією та рекордна тривалість поєдинку (чотири з половиною години), то про перший матч "нової оборони Львова" забули б ще до фінального свистка. Настільки на це було важко дивитись. Втім, команди Леоніда Кучука ніколи й не ставили за мету грати для вболівальнків, а зараз їх взагалі немає на трибунах. Питання тільки до результату.

Колос же зумів запам'ятатись лише в якості фону для перформансу Юрія Вернидуба. Коуч Кривбаса прямо звинувачував ковалівців у роботі з арбітрами й ледь не побив четвертого арбітра. Інших цікавих подій на полі й не було.

Ой, точно, забули! В першому матчі нового сезону Колос ще й гол забив, і навіть перемогу здобув. Занадто вже випадковими є ці факти, враховуючи футбол підопічних Ярослава Вишняка. Ковалівці відмовились від м'яча (35% володіння), нав'язали купу єдиноборств, провели 5 ударів і одного разу влучили у площину воріт – так і виграли. Класична історія для УПЛ. Таких поєдинків у новому сезоні буде дуже багато.

Орієнтовні склади на матч Колос – Рух

Колос: Волинець – Чорноморець, Гончаренко, Новак, Золотов – Мілько, Оріховський – Болбат, Мякушко, Ільїн – Попов

Рух: Паньків – Роман, Білий, Слюсар, Лях – Довгий, Федорчук, Таллес – Рунич, Климчук, Соломон-Отабор

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Враховуючи вражаючий перформанс Руха й Колоса у першому турі, а також притаманний обом тренерам прагматизм, найбільш вірогідним результатом здається нульова нічия. Щоправда, наразі інформації про стан команд дуже мало – можливо, сьогодні ми побачимо перестрілку з рахунком 5:5. Коучі й самі поки що не знають, на що здатні їхні підопічні.

Втім, поки що у нас є факт дуже невиразного й сухого футболу львів'ян і ковалівців у своїх дебютних матчах. Опираючись на нього, ми поставимо на 0:0. Такий результат, в принципі, влаштує усіх (крім фанатів, звісно ж).

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