Вряд ли болельщики будут массово просматривать этот матч. Проблема не в трансляторе (на этот раз Рух играет вне дома), не в раннем начале встречи (она стартует в 13:00) и даже не в классе команд – проблема в футболе, который они продемонстрировали в первом туре. Ковалевцы и львовяне играли скучно и медленно, практически ничего не создавая у чужих ворот.

1+1 Media подтвердила будущие трансляции Руха и наехала на УПЛ

Подопечные Леонида Кучука в плане атаки выглядели более интересно, однако это не спасло от заслуженного поражения от разобраного Металлиста. Чтобы побеждать в УПЛ, рывков Климчука на дриблинге и прострелов с фланга мало – нужно хоть что-нибудь поинтереснее. Харьковчане, например, радовали разрезными передачами с обыгрышами пятками в штрафной, а вот болельщики Руха о таком и мечтать не могли.

Если бы не скандал с телетрансляцией и рекордная продолжительность поединка (четыре с половиной часа), то о первом матче "новой обороны Львова" забыли бы еще до финального свистка. Настолько было трудно смотреть. Впрочем, команда Леонида Кучука никогда и не ставила своей целью играть для болельщиков, а сейчас их вообще нет на трибунах. Вопрос только к результату.

Колос же сумел запомниться лишь в качестве фона для перформанса Юрия Вернидуба. Коуч Кривбаса прямо обвинял ковалевцев в работе с арбитрами и чуть не избил четвертого арбитра. Других интересных событий на поле не было.

Ой, верно, забыли! В первом матче нового сезона Колос еще и гол забил, и даже победил. Слишком уж случайны эти факты, учитывая футбол подопечных Ярослава Вишняка. Ковалевцы отказались от мяча (35% владения), навязали кучу единоборств, провели 5 ударов и однажды попали в створ ворот – так и выиграли. Классическая история для УПЛ. Таких поединков в новом сезоне будет очень много.

Ориентировочные составы на матч Колос – Рух

Колос: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Новак, Золотов – Милько, Ореховский – Болбат, Мякушко, Ильин – Попов

Рух: Панькив – Роман, Белый, Слюсар, Лях – Довгий, Федорчук, Таллес – Рунич, Климчук, Соломон-Отабор

Прогноз "Футбол 24" – 0:0

Учитывая впечатляющий перформанс Колоса и Руха в первом туре, а также присущий обоим тренерам прагматизм, наиболее вероятным результатом кажется нулевая ничья. Правда, сейчас информации о состоянии команд очень мало – возможно, сегодня мы увидим перестрелку со счетом 5:5. Коучи и сами пока не знают, на что способны их подопечные.

Впрочем, пока у нас есть факт очень невнятного и сухого футбола львовян и ковалёвцев в своих дебютных матчах. Опираясь на него, мы поставим на 0:0. Такой результат, в принципе, устроит всех (кроме фанатов, конечно).

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