"На зустрічі власників клубів УПЛ представник СК Дніпро-1 В'ячеслав Фрідман розповів, що наприкінці серпня відбулася зустріч між представником УАФ Вадимом Костюченком, який відповідає за суддівство у нашому футболі, та представником транслятора концерну "1+1" Ігорем Коломойським.

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Пану Костюченку було поставлено питання: "Що зробити, щоб картинка виглядала не настільки потворно, враховуючи вчинки наших суддів? Можна якийсь рейтинг? Якісь покарання? Що можна зробити? У вас є якісь ідеї?".

На іншу чашу терезів було покладено суму в розмірі близько 30 мільйонів гривень, яку холдинг "1+1" через Коломойського, який це озвучив, пообіцяв видати в якості бонусів комітету арбітрів УАФ.

Завершилося все тим, що Костюченко пішов думати. Але коли відведений час сплинув, пропонувати свої міркування вже не було кому. Людина була вже "поза зоною доступу", де вона зараз і перебуває", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, останнім часом робота українських арбітрів викликає чимало запитань і нарікань. Власники клубів УПЛ готові до радикальних рішень – від рейтингів та детектора брехні до штрафів у розмірі 70% від гонорару.

Детектор брехні, публічне жеребкування та відкритий рейтинг арбітрів – відбулось засідання власників клубів УПЛ