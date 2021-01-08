"Мій агент веде переговори з потенційними роботодавцями. Поки я сам підтримую форму. Думаю, найближчим часом визначуся зі своїм новим місцем роботи. Чи має значення, із якої країни буде клуб? В принципі, ні. Я відкритий для будь-яких пропозицій.

Коломоєць може продовжити кар'єру в зарубіжному чемпіонаті

Чи є інтерес з боку українських клубів? Не знаю, але в будь-якому випадку я поки не планую повертатися додому, хочу ще спробувати легіонерського хліба", – розповів Коломоєць у інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, 30-річний футболіст раніше встиг пограти за українські Кривбас, Олександрію, Ворсклу і угорський МТК. Також Коломоєць має досвід виступів за збірну України. Transfermarkt оцінює форварда у 300 тисяч євро.

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