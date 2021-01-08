Атлетіко Мадрид – Атлетіко Більбао

9 січня, 17:15. Мадрид, Ванда Метрополітано.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: на Ванда Метрополітано пройде один із центральних поєдинків 18 туру Ла Ліги. Атлетіко після ганебного вильоту з Кубка Іспанії спробує зберегти лідерство у чемпіонаті, але для цього потрібно здолати опір не таких вже й простих басків. У 15-ти зіграних матчах Прімери команда Дієго Сімеоне лише тричі втратила очки, але в останніх поєдинках "матрацники" стикалися з певними труднощами. Мінімальні перемоги над Хетафе й Алавесом, а також вже згаданий виліт з Копа дель Рей – протистояння з Атлетіком не обіцяє легкої прогулянки столичній команді.

У випадку перемоги мадридці втримають першу сходинку чемпіонату. За втраченими очками Атлетіко випереджає Реал на 8 пунктів, а Барселону – на 13. "Матрацники" демонструють відмінну форму в поточному чемпіонаті, а Луїс Суарес штампує голи один за одним, відзначившись у поточному чемпіонаті вже 9-ма влучними ударами. Посеред тижня уругваєць отримав відпочинок – Дієго Сімеоне не випустив форварда у програному матчі Кубка, чітко розставивши свої пріоритети. Головною метою Атлетіко, безумовно, є чемпіонський титул, а результати "матрацників" натякають, що це завдання команді до снаги.

Більбао у останніх 5-ти матчах виграв лише двічі, а у середу поступився Барселоні в надрезультативному поєдинку. Оборона Атлетіка не може похизуватися надійністю (22 пропущені голи у 18-ти матчах), тому щонайменше один м'яч банда Дієго Сімеоне повинна організувати. Як показує практика, часто цього "матрацникам" вистачає для 3-х очок.

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Гранада – Барселона

9 січня, 19:30. Гранада, стадіон Нуево Лос Карменес.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: Барселона після кількох невдалих матчів нарешті здобула дві перемоги поспіль і піднялася в топ-3 Прімери. Підопічні Рональда Кумана на виїзді розібралися з Уескою та Атлетіком, завдяки чому тепер посідають 3 місце Ла Ліги. Тепер Мессі та Ко спробують продовжити вдалу серію у третьому поспіль виїзному поєдинку проти міцного середняка чемпіонату – Гранади.

"Синьо-гранатовим" у жодному разі не можна втрачати очок, позаяк відставання від Атлетіко може стати геть катастрофічним (наразі команди розділяють 7 балів, але мадридці мають дві гри в запасі). Тому, попри десь не надто ефектну вивіску матчу, насправді зустріч має для Барселони колосальне значення.

Нових втрат у таборі каталонців немає – до відсутності травмованих Жерара Піке, Філіппе Коутінью, Ансу Фаті та Серхі Роберто вже встигли звикнути. Натомість Ліонель Мессі після невеликого пошкодження та міні-відпустки вже набрав форму, записавши до свого активу дубль у ворота Атлетіка. Барса нарешті порадувала своїх фанатів впевненою грою та підходить до матчу з Гранадою явним фаворитом. Найкраща атака Ла Ліги проти одного з найгірших захистів – якщо каталонці вкотре не придумають собі проблеми, то шанси господарів на позитивний результат виглядають невисокими.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

РБ Лейпциг – Борусія Д

9 січня, 19:30. Лейпциг, Ред Булл Арена.

Пряма трансляція на MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: 15-й тур Бундесліги подарує дуель РБ Лейпциг та дортмундської Борусії, яких вважали одними з тих, хто здатен кинути виклик Баварії в боротьбі за Срібну салатницю. Якщо команда Нагельсманна ще виправдовує аванси, то "джмелі" вже відстають від головного фаворита на 8 пунктів, змінивши при цьому головного тренера. Едін Терзіч стартував з важкої перемоги над Вердером, після чого була поразка від Уніона і звитяга над Вольфсбургом. Тепер наставник Борусії змушений скласти наразі найважчий іспит.

РБ Лейпциг в останньому матчі 2021 року втратив очки та віддав лідерство Баварії, а 2021-й рік "бики" розпочали з мінімальної перемоги над Штутгартом. Звітний поєдинок важливий для обох команд – Борусія в разі невдачі фактично прощається з і так слабкими мріями про титул та може випасти навіть з топ-4. Натомість для Лейпцига це відмінний шанс відірватися від одного з конкурентів за місце в ЛЧ, не кажучи вже про збереження бодай тимчасової інтриги в боротьбі за чемпіонство.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Рома – Інтер

10 січня, 13:30. Рим, Стадіо Олімпіко.

Пряма трансляція на "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: у 17-му турі Серії А зустрінуться команди, які демонструють найкращі результати протягом останнього місяця. Рома та Інтер виграли останні 4 матчі з 5-ти та перебувають у зоні Ліги чемпіонів. Команда Антоніо Конте наразі є головним переслідувачем Мілана в турнірній таблиці – одне очко відставання та друге місце чемпіонату. Рома ж поки третя, а перемога над "нерадзуррі" дозволить підопічним Фонсеки наздогнати міланців у турнірній таблиці. Обидві команди демонструють атакувальний футбол, який подобається глядачам, тому є всі підстави очікувати надрезультативного двобою у Вічному місті.

Щоправда, на заваді може стати не найкраща кадрова ситуація. Поєдинок на Олімпіко пропустить основний кіпер римлян Антоніо Міранте, а також Леонардо Спінаццола та Педро. Федеріко Фасіо вже не є серйозною втратою, позаяк розгубив довіру Паулу Фонсеки, а талановитий, але кришталевий Ніколо Дзаньйоло повернеться лише за кілька місяців. Натомість Інтеру не допоможуть лише Весіно, Д'Амброзіо та Пінамонті. Відповідно, сподівання Роми покладатимуться на Джеко з Мхітаряном при допомозі Верету, а головною атакувальною силою "нерадзуррі" традиційно стануть Лаутаро та Лукаку.

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Цікаво, що останні 5 матчів між Інтером та Ромою переможця не виявляли, а востаннє "вовки" обігрували міланців на рідній арені ще у жовтні 2016-го. Цілком імовірно, що тенденція продовжиться і цього разу. Суперники дуже рівні, а долю гри вирішать мікродеталі.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Манчестер Сіті – Бірмінгем

10 січня, 15:30. Манчестер, Етіхад.

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Чому потрібно подивитися: Манчестер Сіті розпочинає боротьбу за Кубок Англії, в минулому розіграші якого зупинився за крок від трофею, поступившись у фіналі Арсеналу. Нещодавно підопічні Хосепа Гвардіоли вийшли у фінал Кубка англійської ліги, в якому їхнім опонентом стане Тоттенхем, а тепер спробують пройти далі в найстарішому турнірі світу.

В 1/32 фіналу "містяни" екзаменуватимуть представника Чемпіоншипу – Бірмінгем Сіті. У поточному сезоні підопічні Айтора Каранки не вражають, розмістившись поблизу зони вильоту (18 позиція турнірної таблиці), але, як відомо, Кубок Англії – це зовсім інший турнір. Безумовно, Гвардіола з повагою поставиться до свого давнього опонента по мадридському Реалу, але водночас однозначно вдасться до ротації, враховуючи насичений графік Сіті.

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Відповідно, Олександр Зінченко має всі підстави знову очікувати своєї появи на полі – тим більше, що на початку року отримує ігровий час від тренера. Проти Манчестер Юнайтед в Кубку ліги український універсал провів доволі пристойний поєдинок, а перед тим відіграв всі 90 хвилин із Челсі у рамках Прем'єр-ліги. На відміну від чемпіонату, Гвардіола зазвичай дає Зінченкові ігрову практику в кубкових поєдинках, але чи готовий українець провести 3 матчі протягом одного тижня? Питання відкрите – дізнаємося в неділю.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Ювентус – Сассуоло

10 січня, 21:45. Турин, Ювентус Стедіум.

Пряма трансляція на "Футбол 1".

Чому потрібно подивитися: Ювентус кілька днів тому закрив рота усім скептикам, завдавши Мілану першої поразки в чемпіонаті Італії. Кріштіану Роналду промовчав, але феєрію видав Федеріко К'єза. Ефектний дубль новачка дозволив "Старій синьйорі" обіграти першого серйозного суперника в поточному сезоні Серії А. Тепер же Юве спробує продовжити вдалу серію в чемпіонаті до трьох перемог поспіль, чого в кампанії 2020/21 з командою Андреа Пірло ще не траплялося. Таким чином, молодий наставник Ювентуса опинився на порозі найуспішнішого для себе відрізку в статусі головного тренера.

Суперником чинного чемпіона стане Сассуоло, який лише на 1 пункт відстає від "б'янконері", посідаючи 5-ту позицію турнірної таблиці. "Нероверді", хоч і перебувають у єврокубковій зоні, але не надто переконливо протистоять італійським грандам. Підопічні Де Дзербі програли Мілану, Інтеру та Аталанті – бергамаски взагалі розгромили Сассуоло з рахунком 5:1. Єдиний позитив для емільянців – нічия з Ромою та сенсаційний тріумф над Наполі.

Попри певні втрати, Ювентус є явним фаворитом протистояння. Туринцям не допоможе травмований Альваро Мората, а також інфіковані COVID-19 Алекс Сандро і Куадрадо. Головна втрата Сассуоло – безумовно, Доменіко Берарді, який не дограв навіть перший тайм проти Дженоа. Втім, до матчу ще більше двох діб, а коронавірус поширюється блискавично, тому, на жаль, не виключені нові втрати на цю гру у таборах обох команд.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

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