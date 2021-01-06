Український форвард після відходу з естонської Левадії може опинитись у чемпіонаті Казахстану.

Коломоєць покинув естонську Левадію

За інформацією meta-ratings, одразу кілька клубів із казахської першості проявляють інтерес до Коломойця. Зазначимо, що форвард покинув Левадію в січні після завершення контракту. Коломоєць допоміг здобути бронзові нагороди у минулій першості Естонії, провівши 24 матчі та відзначившись 9 голами та 8 асистами.

Нагадаємо, 30-річний футболіст раніше встиг пограти за українські Кривбас, Олександрію, Ворсклу і угорський МТК. Також Коломоєць має досвід виступів за збірну України. Transfermarkt оцінює форварда у 300 тисяч євро.

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