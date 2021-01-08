"Мой агент ведет переговоры с потенциальными работодателями. Пока я сам поддерживаю форму. Думаю, в ближайшее время определюсь со своим новым местом работы. Имеет ли значение, из какой страны будет клуб? В принципе, нет. Я открыт для любых предложений.

Коломоец может продолжить карьеру в зарубежном чемпионате

Есть ли интерес со стороны украинских клубов? Не знаю, но в любом случае я пока не планирую возвращаться домой, хочу еще попробовать легионерского хлеба", – рассказал Коломоец в интервью Команда№1.

Напомним, 30-летний футболист ранее успел поиграть за украинские Кривбасс, Александрию, Ворсклу и венгерский МТК. Также Коломоец имеет опыт выступлений за сборную Украины. Transfermarkt оценивает форварда в 300 тысяч евро.

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