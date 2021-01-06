Украинский форвард после ухода из эстонской Левадии может оказаться в чемпионате Казахстана.

Коломоец покинул эстонскую Левадию

По информации meta-ratings, сразу несколько клубов из казахского первенства проявляют интерес к Коломойцу. Отметим, что форвард покинул Левадию в январе после завершения контракта. Коломоец помог добыть бронзовые награды в прошлом первенстве Эстонии, проведя 24 матча и отметившись 9 голами и 8 ассистов.

Напомним, 30-летний футболист ранее успел поиграть за украинские Кривбасс, Александрию, Ворсклу и венгерский МТК. Также Коломоец имеет опыт выступлений за сборную Украины. Transfermarkt оценивает форварда в 300 тысяч евро.

Аталанта – Парма: Малиновский заряжает на разгром – голевая атака, супермомент, или Кто лучший в топ-5 лигах