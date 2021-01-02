Український нападник Юрій Коломоєць більше не є гравцем Левадії, повідомляє офіційний сайт талліннського клубу.

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Незважаючи на те, що наш легіонер допоміг естонцям завоювати бронзові нагороди чемпіонату, забивши у 24 матчах 9 голів та віддавши 8 асистів, сторони не змогли домовитись щодо нової угоди.

Нагадаємо, 30-річний футболіст раніше встиг пограти за українські Кривбас, Олександрію, Ворсклу і угорський МТК. Також Коломоєць має досвід виступів за збірну України. Transfermarkt оцінює форварда у 300 тисяч євро.

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