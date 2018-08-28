Колишня модель і футболістка Крістіна Козорог – та сама чарівна суддя, яку образив тренер Кополовця і Кобіна

Жінка-арбітр, яка судить матчі Другої ліги, потрапила під гарячу руку головного тренера ФК Минай Ігоря Харковщенко. Знайомтесь, Крістіна Козорог у всій своїй футбольній і не тільки красі.

Якщо дивитись на її фото, то в житті та на футбольному полі це ніби дві різні людини. Жорстка і сувора суддя, чарівна і тендітна за межами гри. Нинішній наставник Михайла Кополовця і Василя Кобіна порадив Козорог народжувати дітей, а не судити після матчу Другої ліги проти Вереса. Відповідь клубу не забарилась. Минай повідомив, що оштрафував наставника і засудив дискримінаційні висловлювання.

Минай вибачився за свого тренера, який негативно висловився про жінку-арбітра

Молода рефері колись займалась футзалом і футболом, але через травму завершила свою кар'єру. Дівчина також брала участь у конкурсі Міс Україна, однак це вже в минулому. Тепер для неї на першому місці футбол і тільки футбол. Козорог ще недавно судила матчі жіночої першості та чоловічої аматорської ліги, а зараз пішла на підвищення.

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