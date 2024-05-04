У рамках суботньої програми 36-го туру АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 36-й тур

Бернлі – Ньюкасл – 1:4

Голи: О'Ші, 86 – Вілсон, 19, Лонгстафф, 35, Гімараєс, 40, Ісак, 55

Нереалізований пенальті: Ісак, 52 (Ньюкасл)

Брентфорд – Фулхем – 0:0

Шеффілд Юнайтед – Ноттінгем Форест – 1:3

Голи: Бреретон, 17 – Хадсон-Одой, 27, 65, Єйтс, 51

Лутон розписав нічию з Евертоном і залишився у зоні вильоту – провал конкурента Миколенка не допоміг

Брентфорд у паралельній зустрічі розписав нульову нічию з Фулхемом. Матч не мав турнірного значення, але Ярмолюк вийшов лише на 66-й хвилині. Українець за подальші півгодини нічим особливим не запам'ятався. У нього 15 точних пасів із 17-ти, 1 переможне єдиноборство з двох, 1 вдале відбирання з двох спроб і дав небезпечно прострілити зі своєї позиції. Все.

Інший українець – Михайло Мудрик – проведе свій наступний матч в рамках АПЛ 5 травня проти Вест Хема. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх Челсі оцінюють коефіцієнтом 1,62, а "молотобійців" – 4,86. Нічия – 4,79. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,37, а на відповідний тотал менше – за 3,16.

Бернлі не зміг покинути зону вильоту з двох причин. Перша – команда розгромно поступилась Ньюкаслу, пропустивши тричі ще до перерви. Загалом "сороки" забили чотири, причому Вілсон відзначився 47-м голом у складі тайн-уірців у АПЛ. Більше голів у цьому турнірі в клубній історії має тільки Алан Ширер.

Гордон у цій зустрічі віддав асист. Таким чином, Ентоні став тільки третім футболістом у історії Ньюкасла, якому вдалося оформити мінімум 10+10 за системою гол+пас у сезоні АПЛ. Раніше такі ж цифри мали Енді Коул (сезон 1993/94) та Руел Фокс (1994/95).

Таким чином, підопічні Едді Хау бодай на добу обійшли МЮ, піднявшись на шосту позицію. Бернлі ж залишився на передостанній позиції з 24 очками. Втім, навіть перемога не дозволила б "бордовим" піднятись із трійки аутсайдерів. Це стало б можливим, якби Ноттінгем програв Шеффілду, однак дива не сталося.

"Лісники" перемогли з рахунком 3:1, що дозволило відірватись від зони вильоту на три залікових бали (а від Бернлі – на всі п'ять). "Блейдс" же став першою за 122 роки командою з елітного англійського дивізіону, якому вдалося пропустити 100 голів за один чемпіонат (до уваги беруться тільки сезони з 38 іграми). Рекорд тримає Лестер, який у 1902 році пропустив 102.

Арсенал не без скандалу розгромив Борнмут, відірвавшись від Манчестер Сіті – Забарний старався, Зінченко знову не зіграв