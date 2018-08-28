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Бывшая модель и футболистка Кристина Козорог – та самая очаровательна судья, которую оскорбил тренер Кополовца и Кобина

27 августа 23:27 167 Читати українською

Женщина-арбитр, который судит матчи Второй лиги, попала под горячую руку главного тренера ФК Минай Игоря Харковщенко. Знакомьтесь, Кристина Козорог во всей своей футбольной и не только красоте.

Если смотреть на ее фото, то в жизни и на футбольном поле это как будто два разных человека. Жесткая и суровая судья, обаятельная и хрупкая за пределами игры. Нынешний наставник Михаила Кополовца и Василия Кобина посоветовал Козорог рожать детей, а не судить после матча Второй лиги против Вереса. Ответ клуба не заставил себя ждать. ФК Минай сообщил, что оштрафовал наставника и осудил дискриминационные высказывания.

Минай извинился за своего тренера, который негативно высказался о женщине-арбитре

Молодая рефери когда-то занималась футзалом и футболом, но из-за травмы завершила свою карьеру. Девушка также участвовала в конкурсе Мисс Украина, однако это уже в прошлом. Теперь для нее на первом месте футбол и только футбол. Козорог еще недавно судила матчи женского первенства и мужской любительской лиги, а сейчас пошла на повышение.

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Верес - Минай: Воскресенье 26 августа 2018

Верес
Матч окончен
2 : 1
Минай
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