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Тренер Миная Харковщенко: Якщо жінка не розбирається у футболі – їй треба народжувати дітей, а не судити

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Тренер Миная Харковщенко: Якщо жінка не розбирається у футболі – їй треба народжувати дітей, а не судити
Ігор Харковщенко / ФК Минай

Головний тренер Миная Ігор Харковщенко прокоментував арбітраж у матчі проти Вереса.

"Чого нам сьогодні не вистачило? Дуже просто. Не вистачило кваліфікації судді. Я ніколи не говорю про суддів. Але зараз вже доводиться. Якщо жінка не розбирається у футболі, ій треба народжувати дітей. Народжувати дітей, а не судити матчі. Розумієте? Є тонкощі в футболі, яких вони не бачать. Вони не знають, як вони судяться.

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Якщо кожне падіння суперника – ставити штрафний у наш бік. При тому, що ми вивчали цю команду. Ми знали усі їхні слабкі і сильні сторони. Сильні – це те, що ви бачили. Контратаки. Вони в футбол мало грають. Вони чекають на контратаку і на стандарт. Все. Все, у що ця команда могла зіграти і все, у що зіграла. Але, дякуючи, я вже сказав, кому", – цитує Ігоря Харковщенко офіційний сайт Вереса.

Зауважимо, матч обслуговувала київський арбітр Козорог Крістіна Вікторівна.

Друга ліга6 турАвангард (Рівне) (Рівне)

Верес - Минай: Неділя 26 серпня 2018

Верес
Матч завершено
2 : 1
Минай
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Теги
Друга ліга жінка-арбітр Верес Верес Минай Минай Верес - Минай
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