Минай вибачився за свого тренера, який негативно висловився про жінку-арбітра

Друголіговий Минай прокоментував слова свого тренера Ігора Харковщенка про жінок арбітрів.

"26 серпня, після матчу з рівненським Вересом, нашим головним тренером Ігорем Харьковщенком було допущено неприпустимі звинувачення на адресу як арбітра, так і жінок загалом. Відтак, офіційно, від імені клубу, хочемо принести свої вибачення головному арбітру матчу – Крістіні Козорог, а у її обличчі й всім жінкам, які мають причетність до футболу.

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ФК Минай принципово не схвалює дискримінації, особисті образи, та засуджує приниження людської честі та гідності у будь-якій формі. Ми поважаємо арбітрів, суперників, вболівальників та усіх причетних до гри мільйонів. Слова головного тренера були сказані на емоціях від результату поєдинку.

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Із Ігорем Харьковщенком була проведена виховна бесіда та вжиті штрафні санкції. Просимо комітет із етики та чесної гри Федерації футболу України також звернути увагу на цей прецендент і винести відповідні санкції, згідно з регламентом ФФУ.

Цей приклад має стати уроком для тих, хто пропагує дискримінаційні прояви у футболі", – зазначено у заяві на офіційному сайті клубу.