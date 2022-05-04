Іспанський тренер Рауль Ріанчо, який нещодавно працював у Динамо та збірній України, висловив свою недалеку позицію.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну УЄФА ізолював країну-агресорку від футболу. Тамтешні клуби вигнали з єврокубків на наступний сезон, а легіонерам раніше дозволили призупиняти контракти та тікати з мордору. Раулю Ріанчо це не подобається.

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"Я вважаю, що після таких заяв УЄФА в легіонерів зникне бажання грати в РПЛ. Це серйозний удар по всьому російському футболу. Мені дуже шкода спортсменів, які потрапили в цю неприємну ситуацію. Вони ні в чому не винні", – цитує Ріанчо видання "Известия".

Ріанчо два роки працював у Динамо в штабі Сергія Реброва, після чого два роки тренував збірну України разом зі штабом Андрія Шевченка. Потім він поїхав на криваві гроші в Москву, де тренував Спартак.

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