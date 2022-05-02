Генеральний директор телеканалів "Футбол" Олександр Денисов продовжує знищувати Анатолія Тимощука через відсутність позиції щодо війни в Україні.

Тимощук разом із Зенітом почав святкувати чемпіонство у місцевій першості, наче це якесь особливе досягнення, за що і отримав на горіхи від Денисова.

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"Щастя? Яке ж ти чмо", – коротко написав журналіст у своєму Instagram на світлинах із радісним Тимощуком.

Нагадаємо, Анатолій залишився працювати в Росії, після чого УАФ позбавила запроданця усіх нагород, а також виключила з реєстру гравців національної команди.

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