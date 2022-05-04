После полномасштабного вторжения России в Украину УЕФА изолировал страну-агрессора от футбола. Тамошние клубы выгнали из еврокубков на следующий сезон, а легионерам раньше разрешили приостанавливать контракты и убегать из мордора. Раулю Рианчо это не нравится.

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"Я считаю, что после таких заявлений УЕФА у легионеров исчезнет желание играть в РПЛ. Это серьезный удар по всему российскому футболу. Мне очень жаль спортсменов, которые попали в эту неприятную ситуацию. Они ни в чем не виноваты", – цитирует Рианчо издание "Известия".

Рианчо два года работал в Динамо в штабе Сергея Реброва, после чего два года тренировал сборную Украины вместе со штабом Андрея Шевченко. Затем он уехал на кровавые деньги в Москву, где тренировал Спартак.

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