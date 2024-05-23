Хулен Лопетеги снова попытается проявить себя в английской Премьер-лиге.

Вест Хэм на официальном сайте объявил о назначении 57-летнего испанца новым главным тренером. Условия контракта не разглашаются. Лопетеги приступит к работе 1 июля.

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После завершения сезона Вест Хэм решил попрощаться с Дэвидом Мойесом. "Молоты" финишировали на девятой строчке АПЛ, а в Лиге Европы вылетели от Байера на стадии четвертьфинала.

Лопетеги провалился в Реале, однако с более скромными клубами работает удачно – выигрывал Лигу Европы с Севильей, также неплохо тренировал Вулверхэмптон. Баск возвращается в АПЛ после годичного отпуска.

Say hello to the new Head Coach of West Ham United ⁰

Welcome to London, Julen Lopetegui! ️ pic.twitter.com/2aCO0pY3Km — West Ham United (@WestHam) May 23, 2024

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