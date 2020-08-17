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Колишній тренер Мілевського може стати асистентом Пірло в Ювентусі

16:11 - Читать на русском
Колишній тренер Мілевського може стати асистентом Пірло в Ювентусі
Артем Мілевський та Ігор Тудор / фото з відкритих джерел

Головний тренер Хайдука Ігор Тудор може піти на солідне підвищення до свого колишнього клубу.

Ігор Тудор увійде до тренерського штабу Андреа Пірло в Ювентусі, стверджує журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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Зазначимо, що хорват очолює Хайдук та встиг попрацювати в клубі з екс-зіркою Динамо Артемом Мілевським з серпня 2014 по лютий 2015 років.

Нагадаємо, Ювентус офіційно звільнив Мауріціо Саррі після вильоту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Ліона. Фахівець виграв лише чемпіонат Італії з туринцями, програвши фінал Кубка Італії та Суперкубок. На його місце прийшов легендарний Андреа Пірло.

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Теги
Трансфери Ювентуса Ігор Ігор Тудор Андреа Андреа Пірло Артем Артем Мілевський Ювентус Ювентус Італія
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