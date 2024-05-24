У поєдинку 38-го туру Серії А Дженоа прийматиме Болонью. Склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Дженоа – Болонья на "Футбол 24", розпочнеться о 21:45. Зустріч у прямому ефірі можна буде переглянути на платформі MEGOGO.

Результат не має особливого значення для Дженоа, яка вже виконала всі свої завдання. Натомість Болонья веде заочну боротьбу з Ювентусом за третю сходинку Серії А, тож мусить перемагати.

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До слова, у стартовий склад Дженоа повертається Руслан Маліновський. Український півзахисник вийшов на заміну у матчі минулого туру проти Роми (0:1), але з перших хвилин з'являється вперше після тривалої паузи. Востаннє він грав ще 30 березня у матчі 30-го туру проти Фрозіноне.

Стартові склади команд

Дженоа:

Болонья: