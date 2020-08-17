Бывший тренер Милевского может стать ассистентом Пирло в Ювентусе

Главный тренер Хайдук Игор Тудор может пойти на солидное повышение в свой бывший клуб.

Артем Милевский и Игор Тудор / фото из открытых источников

Игор Тудор войдет в тренерский штаб Андреа Пирло в Ювентусе, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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Отметим, что хорват возглавляет Хайдук и успел поработать в клубе с экс-звездой Динамо Артемом Милевским с августа 2014 года по февраль 2015.

Напомним, Ювентус официально уволил Маурицио Сарри после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от Лиона. Специалист выиграл лишь чемпионат Италии с туринцами, проиграв финал Кубка Италии и Суперкубок. На его место пришел легендарный Андреа Пирло.

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