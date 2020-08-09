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Пірло планує кадрову революцію в Ювентусі – екс-зірка Шахтаря потрапив під гарячу руку коуча

11:51 - Читать на русском
Пірло планує кадрову революцію в Ювентусі – екс-зірка Шахтаря потрапив під гарячу руку коуча
Зосереджений Андреа Пірло / Твіттер ФК Ювентус

Новий керманич туринців Андреа Пірло, схоже, хоче попрощатись з деякими гравцями основи.

"Професор" не розраховує в наступному сезоні на Гонсало Ігуаїна, Самі Хедіру та екс-зірку Шахтаря Дугласа Косту, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері. За його словами, Пірло хоче придбати півзахисника та форварда.

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Крім того, новий алленаторе Юве планує продовжити контракт з Дибалою. Форвард хоче заробляти 15 млн євро в рік – боси туринців пропонують 10 млн та бонуси. Повідомляється, що якщо сторони домовляться, то новий контракт буде укладено до 2025 року.

Нагадаємо, Ювентус звільнив Мауріціо Саррі з посади наставника та призначив на його місце легендарного Андреа Пірло, який не має досвіду тренерської роботи.

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Італія Головне Дуглас Дуглас Коста Гонсало Гонсало Ігуаїн Самі Самі Хедіра Пауло Пауло Дибала Андреа Андреа Пірло
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