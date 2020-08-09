Пірло планує кадрову революцію в Ювентусі – екс-зірка Шахтаря потрапив під гарячу руку коуча

"Професор" не розраховує в наступному сезоні на Гонсало Ігуаїна, Самі Хедіру та екс-зірку Шахтаря Дугласа Косту, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму Твіттері. За його словами, Пірло хоче придбати півзахисника та форварда.

Рішення в стилі Ювентуса, – директор клубу про призначення Пірло

Крім того, новий алленаторе Юве планує продовжити контракт з Дибалою. Форвард хоче заробляти 15 млн євро в рік – боси туринців пропонують 10 млн та бонуси. Повідомляється, що якщо сторони домовляться, то новий контракт буде укладено до 2025 року.

Нагадаємо, Ювентус звільнив Мауріціо Саррі з посади наставника та призначив на його місце легендарного Андреа Пірло, який не має досвіду тренерської роботи.

Роналду пограбували "вбивця" Шахтаря і зірка Ювентуса – Кріш залишився без тренера і може піти, топ-клуб на горизонті

Una delle priorità di mercato della #Juventus resta il rinnovo di Paulo #Dybala. L’argentino chiede un nuovo stipendio da top player internazionale (€15M netti a stagione). Bianconeri ne offrono €10M + bonus annui. A metà strada si può trovare l’intesa con la Juve fino al 2025 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2020