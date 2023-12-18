88% із 13471 офіційно зареєстрованих фанатів Вальядоліда проголосували за повернення колишнього дизайну клубної емблеми. Як інформує Marca, голосування тривало 62 години.

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Керівництво Вальядоліда змінило клубну емблему півтора року тому, але вболівальники розкритикували новий дизайн логотипу. Клуб вирішив організувати голосування, результати якого стали відомі в понеділок, 18 грудня. Команда дограє сезон із новою емблемою, і повернення до колишнього дизайну відбудеться 1 липня 2024 року. Колишню емблему Вальядолід використовував з 1998 по 2022 рік.

У цьому сезоні Вальядолід виступає у другому іспанському дивізіоні. Після 19 зіграних матчів команда посідає друге місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що Андрій Лунін захищав кольори "біло-фіолетових" у сезоні 2019/20.

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