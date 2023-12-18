Пауло Ксав'є покинув свою посаду скаута Реала в Латинській Америці заради роботи в Арсеналі.

Ксав'є обіймав свою посаду в Реалі з вересня 2017 року, але його нова робота в Арсеналі вже почалася. У стані "канонірів" він відповідатиме за південноамериканський вектор разом із двома іншими скаутами. Про це інформує The Athletic.

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Пауло був шанованим членом скаутської команди Реала на чолі з Хуні Калафатом. Раніше минулого літа Калафат втратив ще одного ключового свого підопічного – Гонсало Новілло покинув Мадрид заради Бетіса.

Ксав'є працював у Бразильській футбольній конфедерації (CBF) у період з 2015 по 2017 рік разом зі спортивним директором Арсеналу Еду. Перш ніж перейти в Реал Ксав'є встиг попрацювати в Манчестер Юнайтед.

В останні сезони "каноніри" використовували ринок Південної Америки для підписання Мартінеллі та Маркіньйоса.

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