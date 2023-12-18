88% из 13471 официально зарегистрированных фанатов Вальядолида проголосовали за возвращение прежнего дизайна клубной эмблемы. Как информирует Marca, голосование длилось 62 часа.

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Руководство Вальядолида сменило клубную эмблему полтора года назад, но болельщики раскритиковали новый дизайн логотипа. Клуб решил организовать голосование, результаты которого стали известны в понедельник, 18 декабря. Команда доиграет сезон с новой эмблемой, и возвращение к прежнему дизайну состоится 1 июля 2024 года. Прежнюю эмблему Вальядолид использовал с 1998 по 2022 год.

В этом сезоне Вальядолид выступает во втором испанском дивизионе. После 19 сыгранных матчей команда занимает второе место в турнирной таблице.

Напомним, что Андрей Лунин защищал цвета "бело-фиолетовых" в сезоне 2019/20.

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